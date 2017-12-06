رياضيون عرب يهاجمون قرار ترامب.. أبوتريكة والتمياط والقحطاني ينددون بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

أدان العديد من الرياضيين العرب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب "نقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة واعتبارها عاصمة لإسرائيل".

وفي تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، قال لاعب كرة القدم المصري السابق محمد أبوتريكة إن "الكيان الصهيوني احتلال، تعاملوا معه على هذا الأساس ليس له عواصم أو أرض، القدس عربية إسلامية وكل الأرض".

الكيان الصهيوني احتلال تعاملوا معه على هذا الأساس ليس له عواصم او أرض .القدس عربية إسلامية وكل الارض — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) ٦ ديسمبر، ٢٠١٧

أما اللاعب السعودي السابق نواف التمياط فقال على صفحته "هذا ما علمته أطفالي وسيخبرون به أحفادي أن القدس منذ الأزل والآن ومستقبلًا عاصمة فلسطين الأبدية".

هذا ما علمته أطفالي وسيخبروا به أحفادي أن القدس منذ الأزل والآن ومستقبلا عاصمة فلسطين الأبدية . — نواف التمياط (@altemyat) ٦ ديسمبر، ٢٠١٧

وفي تغريده على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر أيضًا، أكد السعودي الدولي ولاعب نادي الهلال ياسر القحطاني "ما عاصره أجدادنا وولد عليه آباؤنا وتربينا عليه وما سنربي عليه أبناؤنا ويخلّد لأحفادنا هو أن القدس إسلامية عربية فلسطينية إلى أبد الآبدين‎".

ماعاصره أجدادنا وولد عليه آباؤنا وتربينا عليه وماسنربي عليه أبناؤنا ويخلّد لأحفادنا هو أن القدس إسلاميه عربيه فلسطينيه إلى أبد الآبدين.#القدس_عاصمة_فلسطين_الأبدية #القدس_ستبقى_عربيه #القدس_إسلامية_عربية — ياسر القحطاني (@YASSER_Q_Y20) ٦ ديسمبر، ٢٠١٧

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اعتراف بلاده رسمياً بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى المدينة المحتلة.

يذكر أنه منذ إقرار الكونغرس الأميركي، عام 1995، قانوناً بنقل السفارة في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، دأب الرؤساء الأميركيون على تأجيل المصادقة على هذه الخطوة لمدة 6 أشهر؛ حفاظاً على المصالح الأميركية.

وقد احتلت إسرائيل القدس الشرقية عام 1967، وأعلنت في 1980 ضمّها إلى القدس الغربية المحتلة منذ عام 1948، معتبرة أن "القدس عاصمة موحّدة وأبدية" لها؛ وهو ما يرفض المجتمع الدولي الاعتراف به.

كما يتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة استناداً لقرارات المجتمع الدولي.