حماس: قرار ترامب يفتح أبواب جهنم على المصالح الأميركية.. ونتنياهو يصفه بـ"التاريخي"

في أول رد فعل على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء 6 ديسمبر/كانون الأول، بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس إن قرار ترامب سيفتح "أبواب جهنم" على المصالح الأميركية.

فيما قالت منظمة التحرير الفلسطينية إن قرار ترامب حول القدس يدمر أي فرصة لحل الدولتين.

عاجل | منظمة التحرير الفلسطينية: قرار ترمب حول القدس يدمر أي فرصة لحل الدولتين — الجزيرة - عاجل (@AJABreaking) ٦ ديسمبر، ٢٠١٧

وقال الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش إن القرار الأميركي سيهدد السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

عاجل | غوتيريش: القرار الأمريكي سيهدد السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين — الجزيرة - عاجل (@AJABreaking) ٦ ديسمبر، ٢٠١٧

وأكد أنه سيبذل أقصى ما في وسعه لدعم الزعماء الإسرائيليين والفلسطينيين للعودة إلى المفاوضات.

من جهة أخرى قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارة للجزائر إن قرار ترامب الأحادي مؤسف وفرنسا لا تؤيده، ودعا ماكرون جميع الأطراف إلى الهدوء وضرورة تجنب العنف.

عاجل | ماكرون يدعو إلى تجنب العنف بأي ثمن بعد اعتراف ترمب بالقدس عاصمة لإسرائيل — الجزيرة - عاجل (@AJABreaking) ٦ ديسمبر، ٢٠١٧

فيما رحّب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقرار ترامب حول القدس ووصفه بـ"التاريخي"، وأكد أن لا تغييرات على "الوضع القائم" في الأماكن المقدسة بالقدس.

عاجل | نتنياهو يقول إن إعلان ترمب بشأن القدس خطوة تاريخية — الجزيرة - عاجل (@AJABreaking) ٦ ديسمبر، ٢٠١٧

وقال نتنياهو إن "أي اتفاق سلام مع الفلسطينيين ينبغي أن يتضمن القدس عاصمة لإسرائيل".

وأكد نتنياهو في كلمة مصورة معدة سلفاً أن أي اتفاق سلام مع الفلسطينيين ينبغي أن يتضمن القدس عاصمة لإسرائيل كما حث الدول إلى نقل سفاراتها إلى المدينة.