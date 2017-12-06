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حماس: قرار ترامب يفتح أبواب جهنم على المصالح الأميركية.. ونتنياهو يصفه بـ"التاريخي"

 |  رويترز
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القدس

في أول رد فعل على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء 6 ديسمبر/كانون الأول، بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس إن قرار ترامب سيفتح "أبواب جهنم" على المصالح الأميركية.

فيما قالت منظمة التحرير الفلسطينية إن قرار ترامب حول القدس يدمر أي فرصة لحل الدولتين.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش إن القرار الأميركي سيهدد السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأكد أنه سيبذل أقصى ما في وسعه لدعم الزعماء الإسرائيليين والفلسطينيين للعودة إلى المفاوضات.

من جهة أخرى قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارة للجزائر إن قرار ترامب الأحادي مؤسف وفرنسا لا تؤيده، ودعا ماكرون جميع الأطراف إلى الهدوء وضرورة تجنب العنف.

فيما رحّب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقرار ترامب حول القدس ووصفه بـ"التاريخي"، وأكد أن لا تغييرات على "الوضع القائم" في الأماكن المقدسة بالقدس.

وقال نتنياهو إن "أي اتفاق سلام مع الفلسطينيين ينبغي أن يتضمن القدس عاصمة لإسرائيل".

وأكد نتنياهو في كلمة مصورة معدة سلفاً أن أي اتفاق سلام مع الفلسطينيين ينبغي أن يتضمن القدس عاصمة لإسرائيل كما حث الدول إلى نقل سفاراتها إلى المدينة.

 

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