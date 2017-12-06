أميركا تطلب من دبلوماسييها تأجيل السفر إلى إسرائيل والضفة الغربية حتى 20 ديسمبر

نصحت برقية بعثت بها وزارة الخارجية الأميركية لكل بعثاتها الدبلوماسية في أنحاء العالم الأربعاء 6 ديسمبر/كانون الأول 2017، واطلعت عليها "رويترز"، كل المسؤولين بتأجيل أي سفر غير ضروري إلى إسرائيل والقدس والضفة الغربية حتى 20 ديسمبر/كانون الأول.

وجاء في البرقية، التي لم تذكر سبباً للطل:ب "تطلب سفارة تل أبيب والقنصلية العامة في القدس تأجيل كل الزيارات غير الضرورية إلى إسرائيل والقدس والضفة الغربية اعتباراً من الرابع وحتى 20 ديسمبر/كانون الأول".

وكانت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية أعلنت الثلاثاء، أن أيام الإربعاء والخميس والجمعة "أيام غضب شعبي"؛ تحسباً للقرار الأميركي.

ودعت القوى إلى مسيرة مركزية الخميس في مدينة رام الله، مقر السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة.

وحذَّر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، من أن نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس سيشكل "تجاوزاً لكل الخطوط الحمر".

وفي قطاع غزة، تظاهر مئات من الفلسطينيين الغاضبين في القطاع الأربعاء، وأحرقوا صور ترامب وأعلاماً إسرائيلية وأميركية.

وحذّرت دول ومنظمات وشخصيات حول العالم، الولايات المتحدة الأميركية، من خطورة الخطوة "المحتملة" للرئيس دونالد ترامب، بالاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إليها.