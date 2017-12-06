هنية: قرار ترامب سيكون بداية لزمن التحولات المرعبة على مستوى المنطقة

حذر رئيس المكتب السياسي، لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الأربعاء 6 ديسمبر/كانون الأول 2017، من خطورة القرار المرتقب للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل.

وقال هنية في حوار متلفز لقناة الجزيرة الفضائية:" القرار مغامرة ومقامرة غير محسوبة ولا أحد يستطيع التنبأ بتداعياته".

وأضاف:" القرار سيكون بداية لزمن التحولات المرعبة على مستوى المنطقة..القرار هو بمثابة عدوان على شعبنا الفلسطيني ومقدساته وعلى الأمة الاسلامية".

وأشار إلى أنه أجرى عدة "اتصالات بالقادة والزعماء والرؤساء، وطالبهم باتخاذ موقف يوازي خطورة الحدث".

وقال:" اتفقت مع أبو مازن على خروج جماهير الشعب الفلسطيني ضد القرار الأمريكي المرتقب بشأن القدس".

