عصام بريدي وأبو النجا وميكي ويلش.. فنانون تنبأوا بموتهم ومنهم من حدد اليوم والطريقة!

قائمة الفنانين الذين ماتوا بشكل مفاجئ طويلة، لكن المثير للاهتمام أن كثيراً منهم تنبأوا بموتهم بشكل غامض، وكانت بعض التنبؤات دقيقة ومعقدة بشكل مخيف.

ربما توقع هؤلاء الفنانون وفاتهم بمحض الصدفة، لكن الأكيد أن تلك التوقعات حملت قصصاً مأساوية للغاية، نحكيها لكم في هذا التقرير.

كان الممثل المصري علاء ولي الدين سنة 2003 يصور أحدث أفلامه، الذي يحمل اسم "العربي تعريفة"، ولم يكمله بسبب وفاته المفاجئة؛ نتيجة أزمة صحية ألمت به بسبب إصابته بمرض السكري، وكان عمره حينها أربعين عاماً.

لكن المثير للدهشة أن الممثل الشهير اشترى قبل موته بثلاثة أشهر مقبرة في منطقة مدينة نصر بالقاهرة، وحسب أقوال شقيقه فإنه داوم على قراءة القرآن كل يوم جمعة في المقبرة التي دُفِن فيها دون إبداء أي سبب، بالإضافة إلى شرائه مِسكاً خاصاً بتغسيل الموتى من الأراضي الحجازية قبل عام من وفاته، وأعطاه إلى شقيقه الأصغر، قائلاً له: "استعملوا هذه الأشياء في تغسيلي بعد أن أموت".

نشر ميكي ويلش، عازف الغيتار السابق لفرقة "ويزر"، وهي فرقة روك أميركية تشكلت في لوس أنجلوس سنة 1992، تغريدة يقول فيها "حلمت أنني مت في شيكاغو نهاية الأسبوع القادم (نتيجة نوبة قلبية أثناء نومي). أحتاج أن أكتب وصيتي اليوم"، قبل أن يغرد مرة أخرى ويقول: "للتصحيح- عطلة نهاية الأسبوع بعد القادم".

dreamt i died in chicago next weekend (heart attack in my sleep). need to write my will today.

