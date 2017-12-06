عصام بريدي وأبو النجا وميكي ويلش.. فنانون تنبأوا بموتهم ومنهم من حدد اليوم والطريقة!

قائمة الفنانين الذين ماتوا بشكل مفاجئ طويلة، لكن المثير للاهتمام أن كثيراً منهم تنبأوا بموتهم بشكل غامض، وكانت بعض التنبؤات دقيقة ومعقدة بشكل مخيف.

ربما توقع هؤلاء الفنانون وفاتهم بمحض الصدفة، لكن الأكيد أن تلك التوقعات حملت قصصاً مأساوية للغاية، نحكيها لكم في هذا التقرير.

علاء ولي الدين يشتري مقبرته قبل وفاته بثلاثة أشهر









كان الممثل المصري علاء ولي الدين سنة 2003 يصور أحدث أفلامه، الذي يحمل اسم "العربي تعريفة"، ولم يكمله بسبب وفاته المفاجئة؛ نتيجة أزمة صحية ألمت به بسبب إصابته بمرض السكري، وكان عمره حينها أربعين عاماً.









لكن المثير للدهشة أن الممثل الشهير اشترى قبل موته بثلاثة أشهر مقبرة في منطقة مدينة نصر بالقاهرة، وحسب أقوال شقيقه فإنه داوم على قراءة القرآن كل يوم جمعة في المقبرة التي دُفِن فيها دون إبداء أي سبب، بالإضافة إلى شرائه مِسكاً خاصاً بتغسيل الموتى من الأراضي الحجازية قبل عام من وفاته، وأعطاه إلى شقيقه الأصغر، قائلاً له: "استعملوا هذه الأشياء في تغسيلي بعد أن أموت".

ميكي ويلش يتوقع وفاته قبل حدوثها بأسبوعين









نشر ميكي ويلش، عازف الغيتار السابق لفرقة "ويزر"، وهي فرقة روك أميركية تشكلت في لوس أنجلوس سنة 1992، تغريدة يقول فيها "حلمت أنني مت في شيكاغو نهاية الأسبوع القادم (نتيجة نوبة قلبية أثناء نومي). أحتاج أن أكتب وصيتي اليوم"، قبل أن يغرد مرة أخرى ويقول: "للتصحيح- عطلة نهاية الأسبوع بعد القادم".

dreamt i died in chicago next weekend (heart attack in my sleep). need to write my will today. — Mikey Welsh (@MikeyWelsh71) September 26, 2011

نُشِرت التغريدة، في 26 سبتمبر/أيلول 2011، وبعدها بأسبوعين، في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2011، وبالضبط كما توقع في شيكاغو وُجِد "ويلش" في غرفته مصاباً بنوبة قلبية؛ ناجمة عن جرعة زائدة من الهيروين، وما زالت التغريدة موجودة على حسابه حتى اليوم.

نوتوريوس بي آي جي يناديه الموت









يعد كريستوفر والاس، والمعروف باسم Notorious B.I.G، واحداً من أشهر رموز الهيب هوب، واعتبرته بعض الجماهير الأعظم في هذا الفن، فقد نال نوتوريوس الإعجاب لسلاسة الكلمات التي يغنيها.

صدر أول ألبوم له تحت عنوان "جاهز للموت"، وثاني ألبوم بعنوان "الحياة بعد الموت"، الذي لم يعكس فقط العنف في المناطق الحضرية، ولكنه بدا أنه إشارة أيضاً إلى تنبوئه بوفاته عن قريب، فأغنية "الأفكار الانتحارية" تدور في شكل مكالمة هاتفية يائسة لصديق يصف فيها الأفكار المظلمة التي تدور في عقله، وأخيراً، يصرخ قائلاً: "أقسم بالله أنني سأموت، فالموت يناديني"، وصدر الألبوم في نفس العام الذي أُطلِق فيه النار عليه في لوس أنجلوس عام 1997.

لينرد سكينرد يطلقون ألبوماً ويموتون بعدها بثلاثة أيام









أنشأت فرقة لينرد سكينرد نفسها، باعتبارها واحدة من أنجح فرق الروك في السبعينيات، وفي أكتوبر/تشرين الأول 1977، أطلقوا ألبوم "الناجون من الشوارع"، واحتوى الألبوم على الكثير من الإشارات القوية حول الموت والظلام، مثل أغنية "تلك الرائحة"، التي يغنون فيها قائلين "رائحة الموت تحيط بك" و"ملك الظلام تمكن منك"، وعلى غلاف ألبومهم أحاطت النيران بأعضاء الفرقة من كل اتجاه.

وبعد ثلاثة أيام من إطلاق الألبوم، في 20 أكتوبر/تشرين الأول 1977، مات ثلاثة أعضاء من الفرقة، بالإضافة إلى مدير أعمالهم في حادث تحطم طائرة نتيجة نفاد وقودها.

عصام بريدي يموت بعد تصويره مشهد قتله









تأثر كل متابعي مسلسل "علاقات خاصة" في عام 2015، بمشهد موت الممثل اللبناني عصام بريدي، قبل أن يتفاجأوا بإعلان وفاة الممثل رسمياً على كل القنوات اللبنانية.









صدم خبر الوفاة الجماهير، وظنَّ بعضهم أنها مجرد شائعة هدفها الترويج للمسلسل، لكن سرعان ما اكتشفوا أن الخبر حقيقي، فقد فارق بريدي (35 عاماً) الحياة، إثر انقلاب سيارته من على جسر في منطقة الدورة، إحدى الضواحي الواقعة شمالي بيروت.

مارك بولان امتنع عن القيادة ورغم ذلك توفي في حادث سيارة









منع خوف مغني الروك مارك بولان من القيادة حصوله على رخصة قيادة، وأخبر بولان أصدقاءه أن لديه اعتقادًا بأنه لن يعيش حتى سن الـ30 عاماً، ويمكنك أن تربط بين الحقيقتين بطريقة مخيفة عندما تعرف أنه توفي في حادث سيارة، في 16 سبتمبر/أيلول 1977، قبل أسبوعين من عيد ميلاده الـ30.

الغريب أن كلمات أغنية "Solid Gold Easy Action" التي أصدرها عام 1972، تحتوي على تلك الكلمات التي تقول "الحياة لم تزل كما كانت وستظل كذلك، سهلة كالتقاط الثعالب من الشجرة"، وعندما مات بولان كانت سيارة عليها لوحة ترخيص: "FOX661L"، التي تحطمت بعد اصطدامها بشجرة على جانب الطريق.

دولا كان محقاً عندما قال إنه سيُقتَل ببندقية









قُتِل مغني الراب رودريك أنتوني برتون المعروف باسم "دولا"، قبل أن يتمكن من إطلاق ألبومه الأول، ونشأ دولا في أتلانتا، وتنبأ بوفاته في أغنية "ليالي جورجيا" التي يحمل ألبومه الوحيد اسمها، إذ يقول فيها "مات أبي مقتولاً ببندقية، وسوف أموت مقتولاً ببندقية"، وفي سن الـ21 عاماً، أُطلِقت النار على دولا وقُتِل في ولاية لوس أنجلوس سنة 2009.

جيمي هندريكس يتوقع موته بعد خمس سنوات









يعتبر جيمي هندريكس واحداً من أفضل عازفي الغيتار في الستينيات، وكاتباً غنائياً موهوباً، ومن أشهر أغانيه هذه الأغنية التي سجلها سنة 1965، وتقول كلماتها: "أشياء كثيرة سيحاول القيام بها، لأنه علم أنه سيموت قريباً، الآن مات جيمي، لذلك هو ليس وحيداً، ذكراه ما زالت حية، خمس سنوات، هذا ما قاله، هو لم يرحل، بل مات فقط".

سُجِلت الأغنية باسم "أنشودة جيمي- The Ballad of Jimi"، في سبتمبر/أيلول سنة 1965، وبشكل لا يُصدق توفي هندريكس مختنقاً، في 18 سبتمبر/أيلول 1970، أي بعد خمس سنوات من تسجيل الأغنية.

مظهر أبو النجا يؤكد وفاته بعد وفاة والدته









أثناء تشييع جنازة الفنان مظهر أبو النجا، حاول مراسل إحدى الصحف أخذ بعض التصريحات من شقيقة الفنان الراحل، كشفت نجاة أبو النجا أن شقيقها قال لها إنه سيصبح أول الراحلين من العائلة، بعد وفاة والدته منذ خمسة شهور، مؤكداً لها أنه سيموت بعد وفاة والدته مباشرة، وأمر بتجهيز مقبرته على نفقته الشخصية، كما أنه اتصل بها قبل وفاته بأيام، وأوصى أن تكون مراسم دفنه متواضعة، دون وجود مظاهر للافتخار والتكلف، وطالب بدفنه في مدافن العائلة بجوار والدته ووالده.