بالفيديو.. كويتي يضرب شاباً مصرياً.. والسبب: "العمال في وقت غداء الآن"!

تداول رواد الشبكات الاجتماعية مقطعاً مصوراً لشجار عنيف بين شخصين، في أحد المحال التجارية في الكويت، حتى فقد أحدهم الوعي بسبب الضرب.

وأظهر الفيديو شاباً، قيل إنه كويتي يعتدي على شاب آخر، قيل إنه مصري، في منطقة الشويخ في الكويت، بحسب صفحة شهيرة على فيسبوك، مهتمة بأخبار المصريين المغتربين في الكويت.

وأرجع بعض المعلقين السبب في هذا الشجار، إلى أن الشاب المصري الذي يعمل في المركز التجاري عندما ردَّ على الكويتي بأن "العمال في وقت غداء الآن"، انهال عليه الرجل بالضرب.

ولم يتسن لهاف بوست عربي التأكد من صحة هذه المعلومة.

وأظهر الفيديو حالة الشجار العنيف بين الشابّين، وتدخل عدد من العاملين في المتجر الذي حدث الاعتداء به، وتم إبعاد الكويتي عن الشاب المصري، إلا أنه عاد ومعه عصا (مقشة) واعتدى عليه بالضرب على رأسه مرة أخرى بوحشية، وضرب رأسه بقدمه عدة مرات.

وبحسب بعض التعليقات فإن المواطن اسمه "وحيد محمود رفاعي حسن"، من محافظة الإسكندرية، وسبب الواقعة أن الشاب المصري قال للمواطن الكويتي: "العمال في وقت غداء الآن".

وبحسب بعض التعليقات، فإن الشاب تم نقله للعناية المركزة بأحد المستشفيات.

وأثارت الواقعة حالةً من الغضب على منصات التواصل الاجتماعي، بسبب ما سمَّاه البعض تفريط المصريين في حقوقهم في الخارج، من أجل "لقمة العيش".



