حذفتَ ملفات مهمة بالخطأ من هاتف أندرويد.. هكذا يمكنك استعادتها بسهولة

هل مرَّت عليك هذه اللحظة من قبل، عندما قمتَ بحذف شيء ما على هاتفك الأندرويد بالخطأ، وندمت على القيام بهذه الضغطة غير المقصودة على زر الحذف؟

ربما حدث الأمر معك أكثر من مرَّة بالفعل. هذه مشكلة كبيرة للمستخدمين الذين يرغبون في إعادة ضبط هاتفهم ونسوا القيام بآخر عملية نسخ احتياطي للملفات، ليفاجأوا مثلاً أن كل، أو عدداً كبيراً من الملفات قد اختفى للأبد.

أصبحت الهواتف الذكية هذه الأيام بمثابة خزائننا الخاصة، خصوصاً في ظل نظم المصادقة البيومترية الخاصة بها، وخصوصاً بصمات الأصابع. فقدان هذه البيانات ليس خياراً، لكن لا يمكنك تجنب الحوادث، وأكثر ما تتمنى حدوثه في هذه الحالة هو استعادة البيانات بعد وقوع الكارثة.

البرنامج الذي سنتطرَّق إليه في هذا التطبيق يفعل ذلك. برنامج موبيكين "MobiKin" هو برنامج ممتاز بالفعل لاستعادة البيانات.

الخصائص الأساسية

برنامج موبيكين لا يفعل سوى شيء واحد فقط، إعادة أو استرداد البيانات المفقودة على الهاتف الأندرويد الخاص بك. ويمكن لهذا البرنامج استرداد مدى واسع من أنواع الملفات المفقودة.

أولاً وقبل كل شيء، يمكننا أن نقدم لك هذه النصيحة المجانية: دائماً استخدام خدمة (مثل Google Contacts) التي تمكنك من مزامنة جهات الاتصال الخاصة بك على الخدمة السحابية، بحيث لا تفقد جهات اتصالاتك أبداً. ومع ذلك، إذا فقدت بعضاً من هذه الجهات بطريقة أو بأخرى، يمكن لبرنامج موبيكين مساعدتك على استعادتها، جنباً إلى جنب مع الرسائل والمكالمات التي قمت بها.

استعادة بيانات الاتصال يعد أمراً جيداً، لأنك لن تتمكن من استرداد أرقام الهواتف مع الأسماء فقط، ولكن أيضاً ستستردّ عنوان البريد الإلكتروني وعنوان المنزل أو الشركة المرفقة بهذه الجهة.

الشرط الوحيد لإتمام هذا الأمر هو أن جهازك يحتاج إلى عملية "روت – root".





يتيح لك موبيكين أيضاً استعادة الصور ومقاطع الفيديو وملفات الموسيقى التي تم حفظها على جهازك قبل حذفها بطريق الخطأ. أفضل جزء هو أنه يمكنك اختيار الملفات التي تريد استردادها، وترك الملفات غير المهمة.

ليس هذا فحسب، بل يمكن لهذا البرنامج أيضاً استرداد أنواع الملفات الأخرى مثل ملفات PDF، ووثائق وورد وغيرها. بشكل أساسي، يمكن له استرداد كل ما كان على الهاتف الذكي الخاص بك قبل أن يتم حذفه.

الواجهة والاستخدام

لعل نقطة الضعف الأساسية لهذا البرنامج هي واجهة المستخدم، ليس لأنه من الصعب استخدامها، ولكن لأنها تبدو وكأن البرنامج يعود إلى بدايات القرن العشرين. واجهة المستخدم تشعر بأنها قديمة.

ومع ذلك، يملك هذا البرنامج العديد من الوظائف. أولاً، الشيء الجيد هو أن هذا التطبيق متاح لكل من أجهزة الحاسوب التي تعمل بنظام ماك أو ويندوز، لذلك لن يهم نوع الحاسوب الذي تملكه. أيضاً، هذا البرنامج يتيح لك فقط الخيارات الأساسية التي تحتاجها، وبالتالي لن تحتاج إلى أي فيديو أو تقارير تعليمية لمعرفة كيفية استخدامه.

لاستخدامه، تحتاج فقط لتشغيل البرنامج على الكمبيوتر المحمول الخاص بك، وربط الهاتف الخاص بك بالحاسوب. بعد ذلك، عليك منح الإذن اللازم للبرنامج، ثم تبدأ في التعامل معه.

الشريط العلوي يضم جميعَ الأدوات والأزرار مع الشريط الأيسر، الذي يضم أنواع البيانات التي تريد استردادها. ومع ذلك، هناك شيء واحد يمكن ملاحظته هنا، وهو أن الواجهة ستكون مختلفة اعتماداً على ما إذا كنت تستخدم ويندوز أم ماك. ومع ذلك، فإن كلا الإصدارين يقدمان نفس الوظائف.

عند النقر على زر الاسترداد، سيقوم البرنامج بمسح هاتفك، ثم سيظهر لك كل البيانات المحذوفة، التي يقوم بترتيبها بعناية في الشريط الأيسر. يمكنك النقر على الشريط لرؤية جميع البيانات الخاصة بك، ومن ثم يمكن تحديد الملفات التي تريد استردادها.

إذا كنت لا ترغب في اختيار الملفات واحداً واحد، يمكنك فقط اختيار خيار "استرداد الكل"، ومع ذلك، تذكر أنه قد يستغرق بعض الوقت في إتمام عمله، اعتماداً على حجم البيانات المحذوفة.

عندما يتم استرداد البيانات، يمكنك اختيار المكان الذي تريد حفظ تلك البيانات إليه على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. بعد ذلك قم بنقل ما تحتاجه من الملفات إلى هاتفك من جديد، أو اتركها على حاسوبك، حسب رغبتك.

الأجهزة المدعومة

البرنامج يدعم معظم أجهزة أندرويد الرئيسية المتاحة اليوم. وتشمل الأجهزة كلاً من سامسونغ غالاكسي S8/7/6/5، سامسونغ غالاكسي نوت 7/6/5/4، HTC One M8، LG G3، MOTO G، سوني اريكسون Z3، جوجل نيكزس 5، والعديد من النماذج الأخرى من مختلف العلامات التجارية.

الأمر الرائع أيضاً أن البرنامج يدعم نظام تشغيل أندرويد، بدءاً من Android 2.3 وما بعده، وهو ما يجعله يغطي تقريباً 100% من الأجهزة.

موبيكين متاح لكل من ماك وويندوز، ويمكن تحميله كتجربة مجانية. ومع ذلك، فإن التجربة المجانية لن تقوم بأي شيء مفيد، فقط ستظهر لك واجهة البرنامج. إذا كنت ترغب في استخدام البرنامج، سوف يكلفك 49.95 دولار أميركي.

قد تشعر بأن السعر مرتفع قليلاً، لكن كل هذا يتوقف على أهمية البيانات التي فقدتها. بالنسبة لبعض الناس، فإنه سيكون من المفيد دفع الأموال لاستعادة البيانات الخاصة بهم. وعليك تذكر أن خدمة استعادة الملفات المحذوفة ستجدها مدفوعة دائماً وليست مجانية.