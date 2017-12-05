فقط ليشكروه.. أسرة ألمانية تبحث عن منقذ ابنهم "المجهول" بعد أن أوشك على الموت في حادث دراجة نارية

في وقت مبكر من مساء يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 وقع حادث سير على الطريق A1، بالقرب من قرية سيريتز بولاية شليسفيغ هولشتاين الألمانية. وأصيب شخص يقود دراجة نارية بجروح خطيرة. والآن تحاول عائلة الضحية عن طريق إعلان في إحدى الصحف العثور على الشخص الشجاع الذي يبدو أنه سارع بتقديم الإسعافات الأولية للمصاب وإنقاذ حياته.

وذكر موقع "Focus Online" أن الشاب المصاب يبلغ من العمر 18 عاماً، وكان يقود دراجة نارية على طريق A1 باتجاه جزيرة فيهمارن، شمال ألمانيا.

ويبدو أن الشاب فوجئ بتباطؤ حركة الطريق أمامه نتيجة الزحام، فحاول تهدئة سرعته بشكل حاد، إلا أنه فقد السيطرة على المقود، وسقط بدراجته النارية على الطريق.

أُصيب الشاب بجروح خطيرة، وتعرضت دراجته النارية لأضرار بالغة.

سارع شخص مجهول إلى مساعدة الشاب الصغير وقام بإسعافه. والآن تبحث عائلة الصبي عن هذا المنقذ النبيل لتقديم الشكر له. وقامت بنشر هذا الإعلان في صحيفة "Lübecker Nachrichten":

"للأسف، نحن لا نعرف اسمك، ولكننا نأمل بهذه الطريقة في الوصول إليك. ما قمت به لا يُقدر بثمن بالنسبة لنا. من قلوبنا نشكرك شكراً جزيلاً". تم نشر صورة الإعلان على فيسبوك، وتمت مشاركته أكثر من 17 ألف مرة.

- هذا الموضوع مترجم عن النسخة الألمانية لـ “هافينغتون بوست"، للاطلاع على المادة الأصلية، اضغط هنا.