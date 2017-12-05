كيت وينسلت مثَّلت اللقطات الأولى من Titanic مع ممثل آخر.. مَن كان بطل الفيلم قبل دي كابريو؟

هل كان فيلم Titanic سيلقى نفس النجاح والانتشار لو لم يكن بطله هو ليوناردو ديكابريو؟! من الصعب الإجابة عن هذا السؤال، خصوصاً وأنه لا يمكن تخيل ممثل آخر بطلاً للفيلم الناجح على امتداد كل هذه السنوات.

لكن بطلة العمل كيت وينسلت صرحت للمرة الأولى، أنها حين عرض عليها الدور الرئيسي في تيتانيك، كان من المفروض أن تقف أمام الممثل الأميركي ماثيو ديفيد ماكونهي.









وقالت كيت، التي حلت ضيفة على برنامج ستيفين كولبرت، إن هذه هي المرة الأولى التي تصرح فيها بالأمر، مشيرة أنها أجرت اختبار الأداء مع ماكونهي.

أوضحت كيت أن شركة الإنتاج هي من اختارت ماكونهي، فيما أصر مخرج الفيلم جيمس كاميرون، أن يكون البطل هو ليوناردو ديكابريو.