خبر محبط للرومانسيين: لا يوجد حب من أول نظرة وإنما مجرد غريزة جنسية.. دراسة

طُرح سؤال على الأمير هاري في مقابلة أُجريت خلال خطبته على ميغان ماركل يقول "كيف عرفت أنها كانت الإنسانة التي تبحث عنها؟" فأجاب "في المرة الأولى التي تقابلنا فيها". بحسب صحيفة The Independent البريطانية.

حسناً، قد يكون هذا ما حدث. ولكن لسوء الحظ، ربما انتاب الأمير شعورٌ بالشهوة وليس أي شيء آخر في المرة الأولى التي التقى فيها بعروس المستقبل، لأن إحدى الدراسات أثبتت قطعاً أن "الحب من أول نظرة" ليس موجوداً في الواقع.

درس علماء النفس في جامعة خرونينغن الهولندية الجانب العلمي للظاهرة من أجل تجربة واكتشاف ما إذا كان التعبير المجازي الرومانسي السائد حقيقياً أم لا.

قد تبدو السطور القادمة محبطة للرومانسيين الذين يعيشون بيننا، إلا أنهم استنتجوا أن ما نعتقده في الغالب حباً من أول نظرة يكون على الأرجح انجذاباً جسدياً وحسب.

أجرى الباحثون دراستهم على 396 مشاركاً، وكان حوالي 60 في المائة من هؤلاء من النساء، وكان أغلبهم يميلون إلى الجنس الآخر، والأغلبية العظمى كانت من شباب الطلبة الهولنديين والألمان

.

من خلال استطلاع رأي عبر الإنترنت، سُئل المشاركون أسئلة حول علاقاتهم الرومانسية الحالية.

ثم عُرضت عليهم صور لعديد من الغرباء وطُلب منهم أن يقيّموا انجذابهم نحو هؤلاء الغرباء، وأن يذكروا أي شعور حب انتابهم، بما في ذلك الألفة، والعاطفة، والالتزام، و"الغريزة الجنسية"، حيث كانت هذه المشاعر تُقاس بعبارات من قبيل "أشعر أن هذا الشخص خُلق من أجلي، وأنني خُلقت من أجله".

كما سُئلوا أيضاً ما إذا كانوا قد شعروا بأنه "حب من أول نظرة".

أُجريت دراستان أخريان تضمنت مواعدة سريعة، حيث قضى فيها المشاركون 90 أو 20 دقيقة ليتعرف كل منهم على طرف آخر. ثم طُلب منهم مرة أخرى أن يصفوا شعورهم تجاه شركاء الحياة المحتملين.

وإذا وضعنا نتائج جميع الاختبارات في السياق، سنجد أن 32 مشاركاً (معظمهم من الرجال) وصفوا 49 تجربة بأنها حب من أول نظرة.

بيد أن هذا ارتبط ارتباطاً قوياً باعتبار الشخص الآخر شديد الجاذبية من الناحية الجسدية؛ ومع كل نقطة في مقياس الجاذبية الذي يتكون من خمس نقاط، زادت احتمالات أن يقول أي مشارك إنه حب من أول نظرة بتسعة أضعاف.

لكن المقابلات السريعة، لم تشهد أي منها قول أحد أطرافها أن الحب من أول نظرة كان شيئاً مشتركاً، قال الباحثون "في الختام، تشير نتائجنا إلى أن الحب من أول نظرة لا يشبه الحب العاطفي ولا الحب عموماً".

فقد اعتقدوا أن ما نظنه حباً من أول نظرة هو في الواقع "انجذاب قوي مبدئي يصفه البعض بـ "الحب من أول نظرة"، سواء بأثر رجعي أو منذ اللحظة الأولى".

المثير للاهتمام أن المشاركين الذين كانوا بالفعل في علاقة عاطفية أثناء الخضوع للدراسة واعتقدوا أنهم وقعوا في الحب مع شركائهم من أول نظرة - ظهرت لديهم مستويات من العاطفة في العلاقة أعلى من الآخرين الذين لم يقولوا أنهم وقعوا في الحب من أول نظرة.

ولكن تجدر الإشارة إلى أن جميع المواقف في الدراسة كانت مبتكرة وغير واقعية.

ونظراً لأن كثيراً من الناس يُقسِمون على أنهم وقعوا في الحب من أول نظرة، فقد لا تضع هذه الدراسة نهاية للصورة الرومانسية المتعذرة. ولا سيما إذا اكتمل زواج الأمير هاري وميغان.

