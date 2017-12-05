أحلام تُصالح بلدها بـ"دولتي الإمارات" ونوال الكويتية تصفها بـ"الزميلة العزيزة"

أطلقت الفنانة الإماراتية أحلام أغنية وطنية بعنوان "دولتي الإمارات" بمناسبة اليوم الوطني الـ46، من كلمات الشاعر الإماراتي علي بن عمير الشامسي، وتلحين محمد الماسي وتوزيعه، ومكس جاسم محمد.

وهي الأغنية الأولى التي تطلقها الفنانة بعد استبعادها من لجنة تحكيم برنامج The Voice. واستبدلت MBC أحلام بالفنانة نوال الكويتية.

ويشار إلى أن زوج المطربة الإماراتية هو رجل الأعمال القطري مبارك الهاجري، وآثرت أحلام الصمت خلال الفترة الماضية أثناء الأزمة الخليجية بين الإمارات وقطر.

واعتادت أحلام على الاحتفال بالعيد الوطني للإمارات وتهنئة بلدها، في حين قد تكون الأغنية بمثابة مصالحة، خصوصاً أن الفنانة كانت قد أكدت في تغريدة على حسابها على تويتر، أنها لم ترفض الغناء لبلدها الإمارات، وأن أحداً لم يطلب منها المشاركة في عمل غنائي لوطنها.

لم يطلب مني اي شخص في #الامارات لا شاعر ولا ملحن ولا موزع ولا فنان اني اعمل عمل وطني لبلدي الامارات (( ورفضت )) وأتشرف باي عمل لبلادي 😩بس حسبي الله ونعم الوكيل في كل من ظلمني 🙏🏻 — Ahlam - احلام 👸🏻 (@AhlamAlShamsi) November 11, 2017

تغريدة أحلام جاءت رداً على ما قيل في عدد من وسائل الإعلام، من أنها رفضت المشاركة في كليب "قولوا لقطر"، الذي ينتقد سياسات قطر وأميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وشارك فيه عدد من نجوم الإمارات أبرزهم حسين الجسمي وعيضة المنهالي وفايز السعيد.

كما ربط العشرات من مستخدمي الشبكات الاجتماعية بين عدم ظهور أحلام في أغنية "قولوا لقطر"، واستبعادها من برنامج The Voice.

من جهة أخرى، انتشر عبر الشبكات الاجتماعية مقطع فيديو للفنانة نوال الكويتية وهي تعلق للمرة الأولى على حلولها محل الفنانة أحلام في برنامج "ذا فويس".

وقالت نوال، إنها تحب برنامج المواهب وتتابع كل حلقاته، وإنها مهتمة بأن تكون ضمن فريقه، مشيرة إلى أن استبعاد الفنانة أحلام من لجنة تحكيمه جاء بناء على قرار إداري. ووصفت نوال الفنانة الإماراتية بـ"الزميلة العزيزة". كما شددت على قدرتها على القيام بالمهمة، لأنها أكاديمية وتتمتع بخبرة تزيد على 30 عاماً.