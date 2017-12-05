تخلص من رسائل الأصدقاء المزعجين في الدردشة الجماعية.. واتساب يسكتهم ليقرأوا رسائلك فقط!

قد يكون من الصعب جعل صوتك مسموعاً بين أصدقائك في الدردشة الجماعية على الواتساب، ولكن هذه الخاصية الجديدة يمكن أن تضمن لك أن يستمع أصدقاؤك إلى كل ما تقوله. يقوم العاملون على الواتساب باختبار خاصية جديدة تسمَّى المجموعات المقيدة (Restricted Groups)، إذ يكون مشرف المجموعة هو الشخص الوحيد القادر على إرسال الرسائل، ويمكن لأعضاء المجموعة الآخرين قراءتها فقط، بحسب صحيفة DailyMail.

تم رصد خاصية المجموعات المقيدة بواسطة مدونة (WABetaInfo) في قسم الإصدارات التجريبية من الواتساب لنظام التشغيل آي أو إس (iOS)، والأندرويد (Android). باستخدام هذه الخاصية، يُمكن لمشرف المجموعة اختيار تعطيل الخصائص الموجودة في الدردشة الجماعية.

وهذا يعني أن المشاركين الآخرين لن يتمكنوا من إرسال الرسائل أو الصور، بالإضافة إلى مقاطع الفيديو وملفات جي آي إف (GIFs)، وكذلك المستندات والرسائل الصوتية. ويظهر إشعار في الدردشة، ينص على "يسمح (الأدمن) للمشرفين فقط بإرسال رسائل إلى هذه المجموعة".

سيظل المشاركون قادرين على قراءة رسائل مشرف المجموعة (الأدمن). وأوضحت مدونة على موقع (WABetaInfo) "عندما يقوم المشرفون بتعطيل الخصائص الموجودة في الدردشة الجماعية، لن يتمكن غيرهم من التفاعل مع بعضهم البعض في المجموعة.. وقد يحدث هذا عندما يرغب المشرف في جذب انتباه جميع المشاركين، أو كتابة شيء مهم أو تنظيم حدث معين".

وإذا أراد أحد المشاركين من غير المشرفين كتابة شيء ما في المجموعة المقيدة، يمكنهم التواصل مع المشرف من خلال الضغط على زر إرسال رسالة إلى المشرف. ولحسن الحظ، خاصية الإسكات ليست دائمة، ويمكن للمشرفين تطبيق هذه الإعدادات كل 72 ساعة فقط.

ويتم حالياً تجربة هذه الخاصية في النسخة التجريبية من التطبيق. ومن غير الواضح متى سيتيح الواتساب هذه الخاصية لجميع المستخدمين.

