الحريري يعود عن استقالته نهائياً.. بيان للحكومة اللبنانية يؤكد التزامها بـ"النأي بالنفس" عن النزاعات الإقليمية

عاد رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري عن استقالته التي كان تقدم بها في ظروف غامضة من السعودية، بحسب ما جاء في بيان صدر عن مجلس الوزراء بعد اجتماعه الثلاثاء 5 ديسمبر/كانون الأول 2017.

وقالت الحكومة اللبنانية في بيان تلاه الحريري "يشكر مجلس الوزراء رئيسه (الحريري) على موقفه وعودته عن الاستقالة".

وقال البيان الذي تلاه الحريري بنفسه إن "مجلس الوزراء قرر التزام الحكومة في كل مكوّناتها بسياسة النأي بالنفس عن أي نزاعات أو صراعات أو حروب، وعن الشؤون الداخلية للدول العربية".

وكان الحريري برر استقالته بأنها رفض لتدخل حزب الله المدعوم من إيران في نزاعات المنطقة.

