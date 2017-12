قد يكون اغتيال صحفيّة "وثائق بنما" بسبب تقارير نشرتها تتعلق بليبيا.. آخر التفاصيل حول مقتل المدوّنة البارزة في مالطا

أعلن رئيس وزراء مالطا، جوزيف موسكات، أنه تم إلقاء القبض على 10 أشخاص لصلتهم بحادث مقتل المدونة البارزة دابني كاروانا غاليزيا، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكتب موسكات على تويتر "تم اعتقال شخصين إضافيين لصلتهم بحادث قتل دابني كاروانا غاليزيا، ليبلغ بذلك إجمالي عدد من تم اعتقالهم في هذه القضية عشرة أشخاص".

وأضاف: "السلطات سيطرت على جميع المناطق ذات الصلة بالحادث منذ صباح اليوم، وما زالت عمليات البحث جارية"، دون أن يعطي أي تفاصيل إضافية عن المعتقلين.

An additional 2 persons have been apprehended in #DaphneCaruanaGalizia murder probe, bringing total to 10 arrests. Authorities have all areas of interest under control since early this morning and searches are underway.

— Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) December 4, 2017