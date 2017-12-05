خطأ في نظام التشغيل "iOS 11" تسبب في تعطل أجهزة الآيفون يوم 2 ديسمبر

تسبب خلل في نظام التشغيل "iOS 11" في تعطل بعض أجهزة آيفون في وقت مبكر، من يوم السبت، عند تغيير التقويم، إلى 2 ديسمبر/كانون الأول. وفقاً لما ورد من تطبيق "iMore" الخاص بشركة آبل، كان خلل يتعلق بتطبيقات الطرف الثالث، بحسب Business Insider.



أصدرت آبل بالفعل حلاً للمشكلة عن طريق تحديث النظام إلى "iOS 11.2"، في الأجهزة في الصباح الباكر من نفس اليوم، بدلاً من إصدارها لهذا التحديث في الوقت المقرر في مطلع الأسبوع المقبل. بالإضافة إلى إصلاح خلل "2 ديسمبر/كانون الأول"، فإن نظام "iOS 11.2" يضيف أيضاً خاصية الدفع بنظام مدفوعات (نظيراً لنظير)، من خلال خاصية الدفع في شركة آبل، التي تمكنك من إرسال الأموال لمستخدمي نفس نظام التشغيل "iOS 11.2" من خلال تطبيق الرسائل "iMessage". (فكر في ذلك كردٍّ من شركة آبل على نظام فينمو للدفع" Venmo").



ولكن لأن تحديث نظام التشغيل "iOS 11.2" حدث في وقت مبكر عن موعده، فإن هذه الخاصية الجديدة الخاصة بالدفع لن تكون فعالة حتى يوم الإثنين أو الثلاثاء. وسوف تكون متاحة فقط في الولايات المتحدة في الوقت الراهن.



خلل نظام التشغيل "iOS 11" هو ثاني خطأ برمجي كبير يحدث لشركة آبل في هذا الأسبوع. ففي وقت سابق من هذا الأسبوع، اكتشف المستخدمون خللاً في أحدث نظم التشغيل ماك، الذي يتيح لأي شخص تسجيل الدخول على أي جهاز كمبيوتر محمي بكلمة مرور، باستخدام كلمة "root". فقامت شركة آبل بإصلاح الخلل في اليوم التالي.

