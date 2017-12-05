أردوغان يحذر ترامب: القدس خط أحمر للمسلمين وسنحرك العالم إذا اعترفت أميركا بها عاصمة لإسرائيل

حذَّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الأميركي دونالد ترامب، من مغبة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مشدداً على أن القدس "خط أحمر بالنسبة للمسلمين".

وأضاف الرئيس التركي في كلمة له أمام كتلة حزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي، الثلاثاء 5 ديسمبر/كانون الأول 2017، أن خطوة اعتراف الإدارة الأميركية بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، قد تؤدي إلى قطع علاقات تركيا الدبلوماسية مع إسرائيل.

وتابع مشدداً: "أقول للسيد ترامب القدس خط أحمر بالنسبة للمسلمين. في حال جرى اتخاذ مثل هذه الخطوة سنعقد اجتماعاً لمنظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول وسنحرك العالم الإسلامي من خلال فعاليات هامة".

وفيما يخص اعترافات "طلال سلو"، الناطق المنشق عما يسمى بـ"قوات سوريا الديمقراطية"، قال أردوغان إن (تلك الاعترافات) توضّح بما لا يدع مجالاً للشك، ما قامت به الولايات المتحدة لحماية هذا التنظيم الإرهابي (ب ي د/بي كا كا).

وشدد أردوغان على أن تركيا ستقضي على امتدادات المنظمة الإرهابية (بي كا كا) في سوريا تماماً، إن لم يكن اليوم فغداً.

وحول محاكمة رجل الأعمال التركي من أصل إيراني رضا صراف في الولايات المتحدة، أوضح أردوغان أن "جلسات المحاكمة مسرحية هزلية تهدف لتشويه صورة بلدنا"، لافتاً إلى أن الشركات الأميركية كانت سبّاقة في خرق عقوبات واشنطن ضد إيران.