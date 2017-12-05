ثروتهما تخطّت المليار دولار بسبب "البيتكوين".. التوأمان الشهيران بمقاضاة زوكربرغ أصبحا من المليارديرات في 4 سنوات !!

بات كل من التوأمين الشهيرين كاميرون وتايلر وينكلفوس من المليارديرات في العالم، بثروة قوامها من "البيتكوين"، وذلك بعد صعود في قيمة هذه العملة على مدار العام 2017.

صحيفة الإندبندنت البريطانية قالت نقلاً عن التليغراف، إن التوأمين اشتهرا بخوضهما معركة قضائية ضد مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ، حول ملكية الموقع عام 2004، ورغم أن مساعيهما القضائية للسيطرة على الشركة قد باءت بالفشل، فإنهما مُنِحا تسوية مالية قدرها 65 مليون دولار عام 2008، استثمرا منها 11 مليوناً في عملة البيتكوين، عندما كان سعرها عام 2013 يبلغ 120 دولاراً للبيتكوين الواحد.

وكان الأخوان في العام الماضي قد أطلقا سوق عملات رقمية، أطلقا عليه اسم Gemini (وتعني توأمان باللاتينية)، يسهل للمستثمرين شراء وبيع البيتكوين.

وكان تايلر وينكلفوس قد صرح لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية عام 2016: "إننا نرى أن البيتكوين قد تكون الشبكة الاجتماعية الأعظم قاطبة".

ونجحت عائدات استثمارات التوأمين الشهيرين في تخطي ثروتهما حد المليار دولار وفق ما ذكرت الصحيفة.

وخلال الأسبوع الماضي تأرجحت قيمة البيتكوين الرقمية كثيراً، فبعدما ارتفعت فوق 11 ألف دولار في الـ29 من نوفمبر/تشرين الثاني، عادت القيمة لتهبط تارة أخرى حتى 9 آلاف دولار، وسط تداولات متأرجحة، وذلك قبل أن تنتعش من جديد وتسترد عافيتها خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وليلة الأحد 3 ديسمبر/كانون الأول 2017، بلغت العملة ذروة قياسية جديدة، مقدارها 11831 دولاراً، حسب مؤشر CoinDesk لأسعار البيتكوين، لكن القيمة هبطت هبوطاً حاداً بعدها، ثم عادت لتستقر من جديد صباح الإثنين.

