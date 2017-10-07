أفيخاي أدرعي يحرج "العربية".. والقناة السعودية تحذف التغريدة

أحرج المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، قناة "العربية"، السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول 2017، مما اضطر الأخيرة إلى حذف تغريدة على حسابها عبر "تويتر".
ونشر الحساب الرسمي لـ"العربية": "مراسل العربية: إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة".
ورد أدرعي على التغريدة، قائلاً: "ولا أحد في إسرائيل أعلن ذلك، لا رسمياً ولا ضمنياً، باستثناء مجموعات الواتساب للشائعات".
وتابع: "إنذار كاذب ولا شيء غيره".
وفي رسالة إلى قناة "العربية"، قال أدرعي: "انتظروا قليلاً قبل نشر الشائعات".
وبعدها اضطرت القناة السعودية لحذف التغريدة التي تسببت في السخرية من تغطية العربية لبعض الأخبار.
حتى المتحدث باسم جيش الحرب الإسرائيلي كذب "العبرية" فحذفت التغرودة الصادرة من #الإمارات.
العبرية تريد حربا بأي ثمن يا إخوان.. pic.twitter.com/BNiBIncmW7
— عبدالله العذبة المري (@A_AlAthbah) October 7, 2017