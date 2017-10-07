أفيخاي أدرعي يحرج "العربية".. والقناة السعودية تحذف التغريدة

أحرج المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، قناة "العربية"، السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول 2017، مما اضطر الأخيرة إلى حذف تغريدة على حسابها عبر "تويتر".

ونشر الحساب الرسمي لـ"العربية": "مراسل العربية: إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة".

ورد أدرعي على التغريدة، قائلاً: "ولا أحد في إسرائيل أعلن ذلك، لا رسمياً ولا ضمنياً، باستثناء مجموعات الواتساب للشائعات".

وتابع: "إنذار كاذب ولا شيء غيره".

وفي رسالة إلى قناة "العربية"، قال أدرعي: "انتظروا قليلاً قبل نشر الشائعات".





وبعدها اضطرت القناة السعودية لحذف التغريدة التي تسببت في السخرية من تغطية العربية لبعض الأخبار.