ترامب: أمر واحد فقط سيفلح مع كوريا الشمالية

في تغريدة غامضة قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول 2017، إن "أمراً واحداً فقط سيفلح" عند التعامل مع كوريا الشمالية، بعدما فشلت حوارات قامت بها إدارات سابقة مع بيونغ يانغ، في إحراز أي نتائج.

وكتب ترامب على تويتر قائلاً: "رؤساء وإدارات تحدثوا إلى كوريا الشمالية على مدى 25 عاماً.. توصلوا إلى اتفاقات وجرى دفع أموال كثيرة".

...hasn't worked, agreements violated before the ink was dry, makings fools of U.S. negotiators. Sorry, but only one thing will work!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2017