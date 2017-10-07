ترامب: أمر واحد فقط سيفلح مع كوريا الشمالية

في تغريدة غامضة قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول 2017، إن "أمراً واحداً فقط سيفلح" عند التعامل مع كوريا الشمالية، بعدما فشلت حوارات قامت بها إدارات سابقة مع بيونغ يانغ، في إحراز أي نتائج.

وكتب ترامب على تويتر قائلاً: "رؤساء وإدارات تحدثوا إلى كوريا الشمالية على مدى 25 عاماً.. توصلوا إلى اتفاقات وجرى دفع أموال كثيرة".

...hasn't worked, agreements violated before the ink was dry, makings fools of U.S. negotiators. Sorry, but only one thing will work! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2017

وأضاف: "... هذا لم يجدِ نفعاً.. جرى انتهاك الاتفاقات قبل أن يجفَّ حبر توقيعها، وهو استهزاء بالمفاوضين الأميركيين. عفواً لن يفلح سوى أمر واحد!"، ولم يوضح ترامب إلى أي شيء كان يشير.

Presidents and their administrations have been talking to North Korea for 25 years, agreements made and massive amounts of money paid...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2017

وكان الرئيس الأمريكي هدد "بتدمير" كوريا الشمالية بالكامل إذا اقتضت الضرورة حماية للولايات المتحدة وحلفائها.

وقبل أيام تحدث ترامب أثناء اجتماع مع قادة الجيش وقال للصحفيين إن هذه لحظة "الهدوء الذي يسبق العاصفة". وردا على سؤال عما يعنيه قال ترامب للصحفيين "سترون".

وفي اليوم التالي أشارت سارا ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض إلى إيران وكوريا الشمالية عندما سئلت عن تعليقات ترامب. وقالت "أعتقد أن لدينا بعض القضايا العالمية المهمة. أعتقد أن كوريا الشمالية وإيران ما زالا فاعلين سيئين والرئيس شخص يبحث دائما عن سبل لحماية الأمريكيين".