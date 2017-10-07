فيديو لطفلة تضع المكياج بمهارة يُحقق أكثر من مليون مشاهدة على إنستغرام

أشعلت طفلة صغيرة موقع إنستغرام، بنشر أول فيديو لها يوضح كيفية وضع مستحضرات التجميل، وهو الأمر الذي جعل الناس يشككون في مهاراتهم في ذلك الأمر بجدية.

وبحسب صحيفة The Independent البريطانية، ظهرت الطفلة جيني آنا صوفيا، ابنة فنانة التجميل إفتيولا التي تعيش في جنوب ولاية فلوريدا الأميركية، في فيديو، أظهرت فيه لمعجبي والدتها كل خطوات وضع مستحضرات التجميل على الوجه.

She's so cute ❤️❤️❤️❤️ @facebyeftiiii @shophudabeauty lashes #hudabeautyliquidmatte A post shared by Huda Kattan (@hudabeauty) on Oct 5, 2017 at 12:56pm PDT

وكتبت والدتها عندما نشرت الفيديو على الإنترنت: "عندما قامت ابنتي الصغيرة بجلسة تجميل رائعة".

وأضافت: "لا أستطيع أنْ أصف كيف يجعلني أشعر هذا الملاك الصغير. لقد قضيتُ وقتاً ممتعاً للغاية وأنا أسجل هذا الفيديو! لديها شخصية فريدة بالتأكيد!".

في مقطع الفيديو، تضع الفتاة الصغيرة كريم الأساس بحرفية، وتمزجه بسلاسة باستخدام إسفنجة مستحضرات التجميل، قبل أن تضع مسحوق بودرة الوجه ومسحوق البرونز ليعطي البشرة مظهراً برونزياً.

ثم بدأت الفتاة الصغيرة تضع مُحدِّد العيون وأحمر الخدود، وتسرح حاجبيها، ثم تضع زوجاً من الرموش الصناعية مثل المحترفين تماماً، وهو الأمر الأكثر إثارةً للذهول.

وسرعان ما رصدت خبيرة التجميل الشهيرة هدى قطان هذا الفيديو، والذي حظيَ بأكثر من 12 ألف مشاهدة، وأعادت نشر المقطع.

ومنذ ذلك الحين، حصد الفيديو عدداً مثيراً للإعجاب من المشاهدات، زاد عن مليون مشاهدة.

من هي هدى قطان

بفضل أسلوبها المميز أصبح لخبيرة التجميل العراقية هدى قطان أكثر من 21 مليون متابع على إنستغرام، وقد بدأ حبها لعالم الجمال منذ صغرها، فدرست فنون المكياج في الولايات المتحدة الأميركية.

أطلقت هدى مجموعتها الخاصة من الرموش الاصطناعية Huda Beauty المتوفرة بأشكال مختلفة، وأسست مع أخواتها صالوناً للسيدات اسمه Doll House في دبي.

أصبحت هدى سفيرة للجمال وخبيرة التجميل لعلامة Revlon لعام 2010، كما عملت مع أشهر العلامات التجارية مثل Cartier وFrey Wille.