غانا تضع كأس العالم بروسيا أمام مصر على طبق من ذهب

قدَّمت غانا، اليوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول 2017، هدية كبيرة لمصر بتعادلها سلبياً مع أوغندا في عقر دارها، ضمن الجولة الخامسة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 في روسيا.

وتعادل غانا وأوغندا قدَّم لمنتخب الفراعنة فرصة التأهل لمونديال روسيا على طبقٍ من ذهب، في حال فوزهم على الكونغو غداً الأحد، في الجولة قبل الأخيرة للمجموعة الخامسة بالتصفيات.

وأضاع لاعبو المنتخبين الأوغندي والغاني أكثر من فرصة للتسجيل طوال شوطي اللقاء، لينتهي بالتعادل السلبي.

ورفض حكم اللقاء احتساب هدفين للمنتخب الغاني بداعي التسلل.

بهذا التعادل، ارتفع رصيد أوغندا إلى 8 نقاط في المركز الثاني بفارق نقطة خلف المنتخب المصري المتصدر، فيما ارتفع رصيد غانا إلى 6 نقاط في المركز الثالث، وتحتل الكونغو المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

فوز مصر غداً أمام الكونغو سيؤهلها إلى العرس العالمي، بعد غياب 28 عاماً.

ووفقاً للوائح الفيفا، تم تقسيم 20 منتخباً إلى 5 مجموعات في المرحلة الأخيرة للتصفيات الإفريقية، حيث يتأهل أصحاب المراكز الأولى فيها إلى مونديال روسيا مباشرة.