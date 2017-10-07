بعد عام من استقالته.. رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون يجد وظيفة جديدة

يبدو أن رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون انتقل إلى وظيفة أخرى، عقب أكثر من عام على استقالته من منصبه.

كاميرون انضم الجمعة 6 أكتوبر/تشرين الأول 2017، لشركة First Data Corporation، وهي الشركة الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا، وسيعمل في الوظيفة الجديدة على تقوية وجود الشركة عالمياً، وعلى توسيع حجم مشاركتها، سواء في أسواق جديدة أو أسواق تتواجد بها.

منصب كاميرون سيكون ضمن المجلس الاستشاري الخاص بالشركة ومقرها نيويورك، ويقول فرانك بيسغنانو المدير التنفيذي للشركة: "يعد ديفيد كاميرون من أبرز القادة في العالم في هذا المجال، ولدينا الفخر كونه انضم علينا ضمن المجلس الاستشاري".

أما كاميرون فيقول عن تجربته : "فخور جداً أنه وخلال فترة رئاستي للوزراء في بريطانيا أصبحت البلاد قوة عالمية في مجال التكنولوجيا".

وكان رئيس الوزراء البريطاني استقال من المنصب، في يونيو/حزيران 2016، على خلفية خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي نتيجة تصويت غالبية البريطانيين بذلك، قائلاً إن بلاده بحاجة الآن إلى قادة جدد.