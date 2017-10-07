شاهد بالصور.. زفاف أسطوري لنجمة ستار أكاديمي لارا إسكندر.. من اختارت حبيباً لها؟

في سرية تامة وبعيداً عن أعين وسائل الإعلام أقيم مساء الجمعة 6 أكتوبر/تشرين الأول 2017 حفل زفاف نجمة ستار أكاديمي المصرية لارا إسكندر في العاصمة اللبنانية بيروت.

العرس الذي شهد تعزيزات أمنية مشددة لمنع دخول الصحافة أو تصوير مقاطع الفيديو حتى لا تنشر عبر الشبكات الاجتماعية، وصف بالأسطوري، إذ ارتدت فيه لارا فستاناً ملكياً من تصميم المصمم العالمي زهير مراد.

لارا تزوجت من شاب مصري أرمني يدعى فيليب كاتشوني، لكن لم تتح مزيد من التفاصيل حول العرس، وفيما تكتمت على تفاصيل عرسها ولم تنشر إلا صورة عبر حسابها على إنستغرام تعلن فيه استعدادها للعرس، قام زهير مراد بنشر صورة للمغنية الشابة وهي ترتدي الفستان، مباركاً لها على الزواج.

What better way to start your weekend? @larascandar in a #zuhairmurad custom made wedding gown! #Congratulations princess, you took our breath away #HauteCouture #ZmBride A post shared by Zuhair Murad Official (@zuhairmuradofficial) on Oct 7, 2017 at 1:13am PDT

لكننا توصلنا إلى عدد من الصور نشرت عبر صفحة ParAzar Productions المسؤولة عن تصوير حفل الزفاف.









لارا التي تبلغ من العمر 26 عاماً كانت ضمن المشاركين في برنامج المواهب الغنائية ستار أكاديمي 6 (Star Academy) للعام 2009، وأنتجت عدداً من الأغنيات أشهرها "تعالوا غنوا معايا" العام 2013.







