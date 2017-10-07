السعودية: نجوم شبكات التواصل سيدفعون الضرائب.. والرياض ستلزمهم بها إجبارياً في هذه الحالة

نشرت صحيفة "عكاظ" السعودية خبراً عن تأكيد الهيئة العامة للزكاة والدخل وجوب دفع ضريبة القيمة المضافة على نجوم "السوشيال ميديا"، مقابل الإعلانات التي يتقاضونها.

وبحسب الصحيفة السعودية، سيجب ذلك على نجوم الشبكات الاجتماعية إذا تجاوزت إيرادات الفرد منهم 375 ألف ريال سنوياً.

وأكدت الهيئة وجوب ذلك اعتماداً على أحكام نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، والتي تقضي بتسجيل أي شخص يمارس نشاطاً اقتصادياً مستمراً في الهيئة، عند تجاوز إيراداته السنوية المبلغ المذكور.

وبحسب ما أكده الموقع، فإن اللائحة التنفيذية تقضي بتسجيل الهيئة إجبارياً لأي شخص يتوجب عليه التسجيل في حال تخلفه عن تقديم طلب للتسجيل.

هذا، وتفاعل عدد من رواد الشبكات الاجتماعية على تويتر مع الخبر في هاشتاغ #ضريبة_على_إعلانات_المشاهير، بين من دعم تنفيذه في قرار، وبين ساخرٍ منه، وبين مؤكدٍ صعوبة تنفيذه.



#ضريبة_على_إعلانات_المشاهير

اللي بياكلها هو المعلن بيدفع الضريبه مع قيمة الاعلان مستحيل يدفعونها المشاهير

يعني مافيه فايده من القرار — big heart (@M33MO9) October 7, 2017



#ضريبة_على_إعلانات_المشاهير

احسن .. عاد ليت بعضهم مشهور على سنع . — الأثير . (@AthSultan_) October 7, 2017



وليست #ضريبة_القيمة_المضافة#ضريبة_على_إعلانات_المشاهير

سهله اذا كانت 375 الف ريال تضعهم في طائلة دفع القيمه المضافه ينزلون ريال بس وتنحل😁 pic.twitter.com/voWtWZsByq — ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ (@Yyzagl) October 7, 2017



والدور جاي علينا

بدايتها رسوم الاراضي

واخرتها كم دخلك عزيزي المواطن #ضريبة_على_إعلانات_المشاهير — مدمن كوفي (@SimpleAbady) October 7, 2017



لا. قيمة مضافة المشاهير بضاعة وتجارة البراند زي الكولا ومكدونالد #ضريبة_على_إعلانات_المشاهير pic.twitter.com/vgaboXaFYT — Matar مطر الأحمدي (@Matar_Alahmadi) October 7, 2017



#ضريبة_على_إعلانات_المشاهير



اجمل خبر

كان الشخص العادي يترجاكم تنشرون معاناته وكنتوا تتجاهلونه اليوم جاء دورنا كمواطنين نطبل لهذا القرار😂😂 pic.twitter.com/sy4XcVSIFY — 👑 (@ksa_s3oodi) October 7, 2017



#ضريبة_على_إعلانات_المشاهير

يعني لازم يدخل اكثر من 30 الف بالشهر عشان تضيفوه 😱

وعساهم مشهورين على سنع

سماحة وقلة ادب — عمار نورولي (@ammarwali45) October 7, 2017



#ضريبة_على_إعلانات_المشاهير

اللي بياكلها هو المعلن بيدفع الضريبه مع قيمة الاعلان مستحيل يدفعونها المشاهير

يعني مافيه فايده من القرار — big heart (@M33MO9) October 7, 2017