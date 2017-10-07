بعد تنازل بغداد للقاهرة عن الترشُّح لرئاسة اليونسكو.. مصر تردُّ الجميل للعراق بنفس الطريقة

تنازلت مصر، اليوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول 2017 عن خوض سباق رئاسة مجلس إدارة منظمة العمل العربية، لصالح العراق، عقب يوم من انسحاب مرشح بغداد لصالح مرشحة القاهرة في انتخابات رئاسة اليونسكو.

وانطلقت اليوم اجتماعات الدورة 87 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، لبحث عدد من القضايا العمالية في العالم العربي، لاسيما فلسطين، والمسائل الإدارية على أن تنتهي غداً، وفق بيان المنظمة.

وأعلن فايز المطيري المدير العام للمنظمة بدء جلسة الإجراءات لاختيار رئيس جديد للمجلس ونائبين من أصحاب الأعمال والعمال، وسط ترشيح كل من وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان، ومحمد شياع السوداني وزير العمل العراقي، لرئاسة المجلس، وفق وكالة الأنباء المصرية الرسمية.

ووفق المصدر ذاته، "أعلن سعفان تنازل مصر للعراق ممثلة في وزير العمل العراقي لرئاسة مجلس إدارة المنظمة، اقتناعاً من مصر بترسيخ مبدأ التوافق في مثل هذه الأمور"

وتم اختيار، عثمان شريف الريس من أصحاب أعمال البحرين نائباً للرئيس، وجبالي المراغي رئيس اتحاد عمال مصر، نائباً للرئيس عن عمال مصر.

ووفق لائحتها، تضم منظمة العمل العربية (تأسست عام 1970)، في عضويتها جميع الدول العربية، وتنفرد المنظمة وهي إحدى المنظمات المتخصصة العاملة في نطاق جامعة الدول العربية بتطبيق نظام التمثيل الثلاثي الذي يقوم على أساس اشتراك الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال في كل نشاطات المنظمة وأجهزتها الدستورية والنظامية.

ويأتي قرار التنازل المصري بعد يوم من انسحاب مرشح بغداد صالح الحسناوي، لصالح مرشحة القاهرة مشيرة خطاب من أجل تعزيز فرص الأخيرة في رئاسة منظمة اليونسكو المقرر أن تنطلق انتخاباتها بعد غد الإثنين في ماراثون يضم 7 مرشحين وحتى يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ومساء أول أمس الخميس، قالت سفارة العراق لدى القاهرة إن قرار الانسحاب من سباق اليونسكو لتعزيز التعاون بين البلدين.