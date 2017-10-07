نقابة الصحفيين المصريين تحيل 2 من أعضائها إلى التحقيق لظهورهما على قناة معارضة للسيسي

أحال عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين المصريين اثنين من أعضاء النقابة إلى التحقيق في واقعة ظهورهما على شاشة إحدى الفضائيات المعارضة لنظام الحكم في مصر.

وأعرب عبد المحسن سلامة عن استيائه من ظهور الصحفيين سليمان الحكيم وسليمان جودة في إحدى برامج قناة مكملين المعادية لعبد الفتاح السيسي والجيش المصري على حد قوله.



وقال خلال مداخلة هاتفية مساء أمس الجمعة 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2017 على قناة صدى البلد المصرية "نشعر بالصدمة من ظهور صحفيين على تلك القنوات المشبوهة التي تعمل ضد الدولة المصرية والجيش، وكان من الأفضل تجنب هذا الخطأ غير المبرر إطلاقاً، وكان لا بد من البعد عن هذا الفخ".

وأضاف سلامة" ستتم إحالة الواقعة للتحقيق، حيث سيتم إجراء تحقيق دقيق، معرباً عن أمله تجنب الصحفيين مثل هذا المواقف خاصة أن الدولة المصرية تمر بمرحلة دقيقة والأمور لا تحتمل الوقوع في أفخاخ".

وكانت قناة مكملين التي تبث من تركيا قد أذاعت الخميس الماضي 5 أكتوبر/تشرين الأول 2017 حلقة مسجلة ظهر فيها الصحفيان المصريان للحديث عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية عام 2018 وهاجم سليمان الحكيم السيسي وأداءه طوال السنوات الأربع الماضية ووصف ترشح السيسي للرئاسة بأنه خيانة للثورة وقال إذا ترشح للانتخابات مرة أخرى فهو استمرار لخيانة الثورة.

وأطاح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 3 يوليو 2013 بمحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب من قبل الشعب عقب ثورة أطاحت بمحمد حسني مبارك في يناير 2011.

فيما دعا سليمان جودة أحد المدافعين عن نظام الحكم في مصر إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة مشيراً إلى أن الانتخابات الرئاسية القادمة فرصة أمام السيسي ليقدم لجمهوره ماذا قدم، وفرصه للناخب لتجديد الثقة في رئيسه الذي حقق الكثير من الإنجازات على حد قوله



