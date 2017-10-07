رحيل ممثلة مصرية أخرى متأثرةً بجراحها في حادث داليا التوني

توفيت، صباح السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول، الفنانة المصرية الشابة نورلين، بعد مكوثها في الرعاية المركزة 24 ساعةً، عقب تعرضها لحادث سيارة أليم مع مواطنتها داليا التوني وممثل ثالث.

ونقلت صحف محلية عن شقيقتها نجلا الخبر، إذ كتبت على صفحتها الشخصية على فيسبوك: "توفيت أختي الغالية وتوأم روحي وعمري ونصي التاني.. سبتيني لوحدي ليه يا نور.. إنت النهاردة عروسة الجنة".









وكانت الراحلة نورلين تشارك شقيقتها نجلا حملة إعلانات ميلودي، وآخرها حملة "إحنا بنعمل كل حاجة مع بعض يا حمزاوي"، كما شاركتا في فيلم "محترم إلا ربع" مع محمد رجب، وقدمتا عدة أغنيات معاً.









وكانت داليا التوني قد لقيت حتفها، الخميس 5 أكتوبر/تشرين الأول 2017، بعد تعرُّضها لحادث سير في مدينة العين السخنة بمحافظة السويس، بحسب ما نقله موقع "اليوم السابع"، عن نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي.

فيما كان الممثل مصطفى درويش برفقتها في السيارة التي تعرضت للحادث، حسب ما كتبه على صفحته على فيسبوك، وكشف في منشوراته بعض التفاصيل.









يذكر أن داليا بدأت مشوارها الفني من خلال مشاركتها في الجزء الثاني من مسلسل "الكبير أوي" عام 2011، مع نجم الكوميديا أحمد مكي، ونالت شهرتها في فيلم "الألماني" عام 2012، الذي لعبت فيه دور البطولة مع الفنان محمد رمضان.

وكان آخر أعمال داليا مشاركتها في مسلسل "حلاوة الدنيا" مع النجمة هند صبري، والذي عُرض في رمضان الماضي، كما شاركت في عدة أعمال، من أبرزها "العملية ميسي"، و"حماتي بتحبني" و"مولانا العاشق"، و"ظرف أسود"، وغيرها من الأعمال، بحسب موقع "المصري اليوم".