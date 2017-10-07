ترى.. ما هي مطاعم الوجبات السريعة المفضلة لأشهر الطهاة في العالم؟

نعم، لكل إنسان ذوقه، وقديماً قالوا "لولا اختلاف الأذواق لبارت السلع". فما تراه أنت غير جميل يراه غيرك جميلاً وهكذا.

ولكن هل انتابك الفضول يوماً حول أذواق أشهر الطهاة في العالم والمطاعم التي يفضلونها؟.. ستجد الإجابة في هذا التقرير.

بهاتيا فينيت - Vineet Bhatia









يحمل الجنسية الهندية، وهو من أشهر الطهاة في العالم، وحائز على نجمتي ميشلين-Michelin في دليل المطاعم.

تسلم فينيت إدارة مطابخ العديد من المطاعم العالمية الشهيرة، وحصل على العديد من الجوائز والألقاب، ومنها جائزة "أفضل طاه للعام 2004"، وجائزة "أفضل 100 هندي يعملون في شركات الخليج العربي للعام 2012".

المطعم المفضل لديه هو "وجبات بريت إيه البريطانية"، وهي منتشرة في دول عدة منها فرنسا والصين ودبي.

افتتح أول مطعم لسلسلة Pret a Manger البريطانية عام 1986، واشتهر بأطباقه الرائعة وتقديمه للأطعمة الشهية والابتعاد عن المواد الكيميائية والمواد المضافة والحافظة.

Heston Blumenthal









من أشهر الطهاة العالميين، يتميز بإعداده للوجبات اللذيذة، وهو بريطاني الجنسية.

المطعم المفضل له هو سلاسل مطاعم "فايف غايز Five Guys-Five Guys" للوجبات السريعة، وهو يفضل تناول البرغر بها والاستمتاع بالحليب المميز لهذه المطاعم.

افتتح أول مطعم من هذه السلسلة في ولاية فرجينيا عام 1986، وفي عام 2001 امتدت سلسلة المطاعم لتصبح 5 مطاعم ثم أصبح له شهرة عالمية.

دانيال بوليود - Daniel Boulud

هذا الطاهي هو في الأصل من ليون بفرنسا وافتتح أول مطعم له في نيويورك عام 1982، ثم أصبح واحداً من أشهر الطهاة في أميركا، وحصل على نجمة ميشلان-Michelin، وظهر كثيراً في التلفزيون الأوروبي والفرنسي.

يفضل تناول مخبوزات ورقائق الخبز من مخبز Le Pain Quotidien، وجدير بالذكر أن هذا المطعم له فروع أيضاً في بروكسيل ولوس أنجلوس وطوكيو.

ومن المثير للدهشة أنه يمتلك مخبزاً مميزاً للغاية إلا أنه لا يتناول المخبوزات في هذا المطعم.

Helene Darroze

وهي من أشهر الطهاة الفرنسيين، وقد بدأت مسيرتها بالعمل في مطعم Louis XV بمونت كارلو، ثم حصلت على نجمتي ميشلان-Michelin لمطعمها الذي افتتحته في باريس، كما أنها تعمل كرئيس للطهاة في فندق كونوت بلندن.

المطعم المفضل لها هو مطاعم "شيك شاك-Shake Shack

" العالمي. فمنذ افتتاح شاك الأصلي في عام 2004، فتحت الشركة مواقع متعددة في 15 ولاية ومقاطعة كولومبيا، فضلاً عن المواقع الدولية في لندن وطوكيو وإسطنبول ودبي وموسكو وسيول وأكثر من ذلك.

تفضل Helene Darroze البرغر والهوت دوغ واللحوم في هذا المطعم التي تضعف أمام وجباته الشهية.

Massimo Bottura









إيطالي الجنسية، ويشتهر بإعداد الطعام بشكل رائع ومميز وهو صاحب مطعم Osteria Francescana في إيطاليا. أكبر إنجاز له هو مشروع "الغذاء من أجل الروح"، الذي أطلقه لإطعام الفقراء وخفض النفايات الغذائية.

المطعم المفضل له هو مطاعم "شيك شاك-Shake Shack" أيضاً، وهو معجب بحرفيتهم خاصة في إعداد الصلصات المميزة، وكذلك بجودة اللحوم والتوابل المميزة.

Danny Meyer









ولد عام 1958 وهو طاه أميركي مشهور، يعرف في كثير من دول العالم بأنه الأفضل.

المطعم المفضل له هو مجموعة مطاعم "بوبايز لويزيانا-Popeyes" الأميركية، وهو من أفضل 10 مطاعم للوجبات السريعة في أميركا بحسب موقع CNBC، من حيث معيار تجربة العملاء.

يشتهر المطعم بتقديم دجاج لويزيانا المقلي بطريقة فريدة.

كما يفضل Danny Meyer أيضاً تناول الطعام المكسيكي في سلسلة مطاعم شبوتل.