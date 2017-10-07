محاولة اقتحام قصر السلام بجدة.. هاشتاغ يتصدر في السعودية.. ومغردون: مقتل اثنين من الحرس الملكي ومنفذ الهجوم

تداول رواد منصة التدوين تويتر اليوم السبت 7 أكتوبر /تشرين الأول 2017 معلومات عن محاولة اقتحام قصر السلام بجدة.

ودشن مغردون هاشتاغ #محاولة_اقتحام_قصر_السلامِ تصدر منصة التدوين تويتر خلال دقائق معدودة تفاعلوا من خلاله مع الحادث الذي لم تؤكده السلطات السعودية ولم يتسن لـ"هاف بوست عربي" التأكد من صحته من مصادر أخرى.

ويعد قصر السلام أحد أهم القصور الملكية فبه مقر الديوان الملكي وهو مقر انعقاد مجلس الوزراء

وبحسب ما كتبه المغردون السعوديون فقد قُتل منفذ الهجوم أمام إحدى بوابات قصر السلام وقُتل اثنان من أفراد الحرس الملكي وأصيب اثنان آخران

#محاولت_اقتحام_قصر_السلام

لعنة الله على هالدواعش

الله يرحم الشهيد حماد المطيري و الشهيد عبدالله السبيعي

ويسكنهم الفردوس الاعلى من الجنة . pic.twitter.com/IdsH7iae4a — راشد 🇸🇦 (@sbabra1) ٧ أكتوبر، ٢٠١٧

القضاء علي الإرهاب

مقتل إرهابي استشهاد اثنين من الحرس

في عملية إرهابية قصر السلام

جدة#محاولت_إقتحام_قصر_السلام

شاهدhttps://t.co/q1j44I6Ojm pic.twitter.com/DcVuNj0Sdq — احداث 24 (@ShylaDarty86) ٧ أكتوبر، ٢٠١٧

اللهم بلاد الحرمين وحكامها وعلماءها وشعبها الكريم من كل سوء #محاولت_اقتحام_قصر_السلام — أ. د. طارق الحبيب (@Talhabeeb) ٧ أكتوبر، ٢٠١٧

#محاولت_اقتحام_قصر_السلام

اللهم من أراد بلادنا بسوء فأشغله بنفسه

ورد كيده في نحره واحفظها من عبث العابثين وكيد الكائدين ، اللهم أرحم شهدائنا — موسى المحياني (@musa042315) ٧ أكتوبر، ٢٠١٧

وتداول المغردون صورة لأحد الأشخاص وهو ملقى على الأرض وسط انتشار عناصر الأمن قالوا إنها لأحد ضحايا هجوم اليوم

أنباء عن مقتل إرهابي وفرار أخرين حاولوا إقتحام #قصر_السلام في جده فجر اليوم .. وإستشهاد اثنين من الحرس الملكي .. #محاولت_اقتحام_قصر_السلام pic.twitter.com/cr5hOQqWqK — مزمز (@mzmznet) ٧ أكتوبر، ٢٠١٧