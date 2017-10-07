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محاولة اقتحام قصر السلام بجدة.. هاشتاغ يتصدر في السعودية.. ومغردون: مقتل اثنين من الحرس الملكي ومنفذ الهجوم

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THE KING SALMAN
POOL New / Reuters

تداول رواد منصة التدوين تويتر اليوم السبت 7 أكتوبر /تشرين الأول 2017 معلومات عن محاولة اقتحام قصر السلام بجدة.

ودشن مغردون هاشتاغ #محاولة_اقتحام_قصر_السلامِ تصدر منصة التدوين تويتر خلال دقائق معدودة تفاعلوا من خلاله مع الحادث الذي لم تؤكده السلطات السعودية ولم يتسن لـ"هاف بوست عربي" التأكد من صحته من مصادر أخرى.

ويعد قصر السلام أحد أهم القصور الملكية فبه مقر الديوان الملكي وهو مقر انعقاد مجلس الوزراء

وبحسب ما كتبه المغردون السعوديون فقد قُتل منفذ الهجوم أمام إحدى بوابات قصر السلام وقُتل اثنان من أفراد الحرس الملكي وأصيب اثنان آخران

وتداول المغردون صورة لأحد الأشخاص وهو ملقى على الأرض وسط انتشار عناصر الأمن قالوا إنها لأحد ضحايا هجوم اليوم

 

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