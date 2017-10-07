كيف تعرف أن حاسوبك مخترق؟ علامات في جهازك تنبِّهك إلى الخطر

يقوم الهاكرز بعمليات اختراق الأجهزة وتدمير الحواسيب أو التلصص عليها ومشاهدة ما يفعله أصحابها على شبكة الإنترنت.

عندما يتم تعريض جهاز الكمبيوتر للإصابة بملف التجسس، وهو ما يسمى بالباتش أو بالتروجان، فإنه يقوم بفتح البورت ( port) أو منفذ داخل الجهاز يجعل كل شخص لديه برنامج تجسس يقوم باقتحام وسرقة الجهاز من خلال هذا الملف.

ولكن كيف تعرف أن جهازك مخترق؟

هناك بعض العلامات التي تشير بقوة إلى أن جهازك مخترق.

إيقاف تشغيل برنامج مكافحة الفيروسات تلقائياً

هذا البرنامج لا يُمكن أن يتوقف من تلقاء نفسه، فإذا حدث ذلك فمن المحتمل بقوة أن يكون جهازك قد تم اختراقه.

كلمة المرور لا تعمل









إذا لم تقم بتغيير كلمات المرور الخاصة بك لكنها توقفت عن العمل فجأة، ووجدت أن حساباتك وبعض المواقع ترفض تسجيل دخولك حتى بعد كتابة كلمة السر والبريد الإلكتروني بشكل صحيح، فإن الأمر ينذرك بأن حسابك تعرض للاختراق.

أشرطة الأدوات المزيفة

عندما تجد شريط أدوات غير معروف وغريباً في متصفح الإنترنت، وربما يحتوي الشريط على أدوات جيدة لك كمستخدم، بنسبة كبيرة للغاية سيكون غرضه الأول هو التجسس على بياناتك.

تحرك المُؤشر من تلقاء نفسه

عند ملاحظتك لتحرك مؤشر الماوس من تلقاء نفسه وأنه يقوم بتحديد شيء ما، فاعلم بأنه تم اختراق جهازك.

الطابعة لا تعمل بشكل صحيح

إذا قامت الطابعة برفض طلب الطباعة الخاص بك، أو طباعة شيء ما غير الذي طلبته منها، فهذه إشارة قوية لتعرض جهازك للاختراق عليك الانتباه إليها.

إعادة توجيهك إلى مواقع ويب مختلفة

إذا وجدت أن حاسوبك يبدأ بالتنقل بين النوافذ والصفحات المختلفة بشكل جنوني دون أي تدخل منك فقد حان الوقت للتنبيه.

وقد تلاحظ أنه عند كتابة شيء ما في محرك البحث وبدلاً من الذهاب إلى متصفح جوجل، فإنك تذهب إلى صفحة أخرى لا تعرفها.. هذا أيضاً يعد مؤشراً قوياً على اختراق حاسوبك.

يتم حذف الملفات من قِبل شخص آخر









بكل تأكيد سيكون جهازك قد تعرض للاختراق إذا لاحظت أن بعض البرامج أو الملفات تم حذفها دون علمك.

إعلانات زائفة عن وجود فيروسات بحاسوبك

الهدف من هذه الإعلانات هو أن يضغط المستخدم على الرابط الموضح بها، ومن ثم يتم تحويله إلى موقع ذي تصميم احترافي للغاية فقط لسرقة بيانات خاصة شديدة الحساسية مثل رقم بطاقة الائتمان الخاصة بك.

كاميرا الويب الخاصة بك

إذا كانت كاميرا الويب الخاصة بك تُومض من تلقاء نفسها، فقم بإعادة تشغيل الكمبيوتر وتحقّق مما إذا كانت تُومض مرة أخرى في غضون حوالي 10 دقائق، فهذا يدل على تعرض الجهاز إلى الاختراق.

الكمبيوتر يعمل ببطء شديد

لاحظت انخفاضاً كبيراً في سرعة الإنترنت الخاص بك وأن أي عملية بسيطة تقوم بها تستغرق الكثير من الوقت فإن هذا يعني أن شخصاً ما قد اخترق جهازك.

أصدقاؤك بدأوا بتلقي رسائل بريد إلكتروني مزيفة من بريدك الشخصي

وهذا دليل على أن هناك اختراقاً لحاسوبك وأن أحدهم يتحكم بالبريد الخاص بك.