سيلينا غوميز في علاقة عاطفية "مريحة" مع براد بيت رغم استمرارها مع ذا ويكند.. بدأت قبل انفصاله عن أنجلينا

قال موقع Radar Online الأميركي في تقريرٍ خاص إنَّ النجمة الأميركية سيلينا غوميز (25 عاماً) تضع علاقتها العاطفية مع مغني الراب الكندي The Weeknd البالغ (27 عاماً) على المحك، بسبب شعورها بالارتياح والتقرب من النجم الأميركي براد بيت (53 عاماً) خلال مكالماتٍ هاتفية تجرى بينهما بانتظام.









وقال مصدر خاص للموقع الأميركي: "براد من أشد المعجبين بسيلينا. لقد ظلا على اتصالٍ منذ حفل توزيع جوائز غولدن غلوب العام الماضي".

وقد نشرت صورة غوميز صورة لها وهي تجلس بارتياح رفقة بيت على الشبكات الاجتماعية بعد الحفل الذي أُقِيم في يناير/كانون الثاني من العام الماضي، رغم أنَّه كان مازال متزوجاً من النجمة الأميركية أنجلينا جولي في ذلك الوقت.

just discussing #TheBigShort 📸-@agentoh A post shared by Selena Gomez (@selenagomez) on Jan 11, 2016 at 12:21am PST

وذكر المصدر إنه بالطبع كان أسوأ وقت ممكن بالنسبة لبيت كي يبدأ علاقة عاطفية جديدة، ولكن شرارة الإعجاب كانت موجودة لديه بالتأكيد وكذلك كانت سيلينا معجبة به للغاية، وأضاف الموقع قائلاً: "براد معجب حقاً بمدى شجاعة سيلينا طوال أزمتها الصحية، وكذلك هي كانت فخورة به لإقلاعه عن شرب الكحوليات".

وقالت غوميز، التي شاركت بيت في بطولة فيلم The Big Short لاحقاً، إنَّها كانت فكرة بيت في حقيقة الأمر أن يتقابلا بعد الحفل.

وقالت غوميز للمذيعة الأميركية الشهيرة إلين ديجينيريس آنذاك: "كنتُ في غرفتي وكنتُ قد انتهيتُ من أداء عرضٍ للتو. فطرقوا بابي وقالوا إنَّ بيت يودّ أن يدخل، فقلت لهم: يمكنه الدخول بالتأكيد!".

وأضافت مازحةً: "كنتُ أحاول الحفاظ على هدوئي وأن أكون لطيفةً حقاً. كان مثل معجبٍ يريد التقاط صورةٍ معي، وكنتُ مثل معجبةٍ تريد التقاط صورةٍ معه".

ورغم الغزل المتبادل بين غوميز وبيت، ذكرت مصادر الموقع الأميركي أنَّ علاقة المغنية الشهيرة وصديقها الحالي ذا ويكند قوية للغاية -على الأقل إلى الآن- بل ويفكران في اقتناء جروٍ معاً لتوطيد حبهما.

جدير بالذكر أن جولي أعلنت نهاية، سبتمبر/أيلول 2016، عن رفعها قضية طلاق على بيت، بعد علاقة جمعتهما لأكثر من 12 عاماً، إذ عاش الزوجان معاً منذ عام 2004، وتزوجا عام 2014.









فيما ارتبطت غوميز بعلاقة عاطفية مع المغني الكندي جاستين بيبر بدأت عام 2011 واستمرت عامين، انفصلا بعدها دون ذكر أسباب محددة، وفي مطلع 2017 انتشرت صور غوميز مع ذا ويكند -كان حبيباً لعارضة الأزياء الأميركية بيلا حديد وقتها- وهما يتبادلان القبل.