إذا كنت قد شاهدت توقف سلم طائرة الملك سلمان في موسكو.. فشاهد كيف ضحك الجنود الروس على ما حدث

نشرت مجلة "دير شبيغل" الألمانية، الجمعة 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، مقطع فيديو أظهر ردة فعل جنود روس في المطار خلال توقف السلم الكهربائي الذي استخدمه العاهل السعودي الملك سلمان للنزول من الطائرة.

وأظهر الفيديو 4 من الجنود وهم يضحكون عندما توقف السلم الكهربائي، وظل الملك سلمان متوقفاً في مكانه مدة 30 ثانية قبل أن يدرك بأن السلم قد توقف، ما دفع أحد المرافقين الشخصيين له إلى تنبيهه، حتى اضطر الملك إلى النزول دون انتظار إعادة تشغيل السلم.

وحظي الفيديو الذي نشرته المجلة الألمانية في صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك بتفاعل واسع، ووصل عدد مشاهداته بعد ساعات من نشره إلى 650 ألفاً، وشاركه 3700 شخص.

وكان الملك سلمان وصل إلى العاصمة الروسية موسكو، مساء الأربعاء 4 أكتوبر/تشرين الأول 2017، في أول زيارة يجريها ملك سعودي إلى هذا البلد.

وتقدَّم مستقبلي الملك سلمان، في مطار فنوكوفو، جنوب غربي موسكو، ديمتري روغوزين، نائب رئيس الوزراء الروسي، بحسب موقع "روسيا اليوم".

وتأتي الزيارة قبل شهر من اجتماع لمنظمة "أوبك"، يتوقع أن يناقش خلاله تمديد اتفاق خفض الإنتاج، الذي أدى إلى وقف نزيف الأسعار.