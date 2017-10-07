امرأة محجبة.. وأخرى ترضع طفلها.. مع الزومبي.. 56 Emoji جديداً تضيفها آبل لآيفون وآيباد

أنشأت خدمة التراسل الفوري واتساب مجموعتها الخاصة من الرموز التعبيرية لمستخدميها الذين يتجاوز عددهم 1.2 مليار، في 1 أكتوبر/تشرين الأول 2017.

وتشبه الرموز التعبيرية الجديدة، التي ظهرت أول مرة على النسخة التجريبية الأخيرة من تطبيق واتساب على نظام أندرويد، إلى حد كبير تلك التي تقدمها شركة آبل، والتي كانت تستخدمها واتساب ليس فقط في تطبيقها على نظام iOS، بل في تطبيقاتها على أندرويد وويندوز.

والآن، أعلنت آبل أنها ستتيح مئات الرموز التعبيرية الجديدة (الإيموجي-Emoji) على نظام تشغيل iOS 11.1.









وبحسب تقرير صحيفة Daily Mail البريطانية، ستحتوي المجموعة الكاملة على المزيد من الوجوه الباسمة، وخيارات الملابس الجديدة مثل المعطف، وحجاب الرأس، والمخلوقات الأسطورية المضحكة مثل الجني ومصاصي الدماء، وأيضاً الأشكال المحايدة جنسياً.









وستتضمن مجموعة الرموز التعبيرية الجديدة أعلام بلاد جديدة مثل إنكلترا، وإسكتلندا، وويلز، وهو الأمر الذي قد يلقى استحساناً من مشجعي الرياضة.

وسيضم نظام تشغيل iOS 11.1 الأشكال التي أعلنتها آبل في اليوم العالمي للرموز التعبيرية، بما في ذلك كل شيءٍ بدءاً من شخصيات الموتى الأحياء "الزومبي"، الذكور منها والإناث، وحتى الوجه الضاحك مُتفجِّر الرأس، والمرأة التي ترضع طفلها.









كما ستحتوي على شخصيات أسطورية مثل: حورية البحر، وذكر حورية البحر، والجنيات، ومصاصي الدماء، والسحرة، وحيواناتٍ مثل القنافذ، والزرافات، والصراصير، والديناصورات.









أيضاً ستضم المجموعة أطعمة مثل فطيرة التفاح، و دامبلينغ (نوع من المعجنات الآسيوية)، والبروكلي، وصندوق الوجبات السريعة الورقي.









وبإضافة مجموعة الرموز التعبيرية الجديدة، وعددها 56، يصبح المجموع الإجمالي للرموز التعبيرية 239 رمزاً.











وطبقاً لآبل، ستكون المجموعة متاحة للتجريب الأسبوع المقبل من قِبل المستخدمين المُسجَّلين في برنامج تجربة إصدارات آبل الجديدة.



رموز واتساب









وبالعودة إلى رموز واتساب، فقد لوحظ تشابهها إلى حد كبير مع الرموز المستخدمة في آبل، على الرغم من وجود بعض الاختلافات الصغيرة؛ فمثلاً رمز الشبح في آبل له عيون سوداء، في حين لا يمتلك ذلك في تطبيق واتساب.

كما شملت الرموز الجديدة تغييرات بسيطة في القديمة مثل أن مسدس الماء تحول من اللون الأخضر إلى البرتقالي، ومقلاة البيض أصبحت تضم بيضة بصفارين، بالإضافة إلى اختلافات في تقديم الشخصيات والوجوه.

ولا يُعلم بعد ما السبب الذي دفع واتساب، المملوكة لشركة فيسبوك صاحبة أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم مع أكثر من ملياري مستخدم نشط شهرياً، إلى تقديم الرموز التعبيرية الجديدة، ولكن يُعتقد أنها تحاول بذلك تمييز نفسها عن الشركات الأخرى.

يُشار إلى أن تطبيق فيسبوك ماسنجر، المملوك أيضاً لفيسبوك كان قد حصل على تحديث في تصميم الرموز التعبيرية، إذ تحول من استخدام مجموعته الخاصة من الرموز التعبيرية إلى تلك التي توفرها شركته الأم فيسبوك في تطبيقها الرئيسي، بحسب "البوابة العربية للأخبار التقنية".

نظام عالمي لإيموجي موحد

يذكر أن مجموعة آبل التعبيرية الجديدة، أطلقها مجمع يونيكون، وهي جمعية غير ربحية تعمل على تنسيق نظام Unicode الذي يسعى لتعويض كل شفرات الرموز بنظام موحد عالمي.

ويضم نظام Unicode كل شيءٍ تقريباً، بدءاً من الجنيات، والكعك، وحتى رمز المرأة الموجودة في حمام البخار.

إذ نص أحد الإعلانات على موقع مجموعة Unicode الرسمي: "نسخة 10.0 من يونيكون تضيف 8518 شكلاً جديداً ليصبح الإجمالي هو 136690 شكل، وتتضمن الإضافة كذلك أربعة رموز نصية جديدة، ليصير إجمالي الرموز النصية 139 رمزاً، بالإضافة إلى 56 شكلاً تعبيرياً جديداً".

كما أُضيفت تعبيرات وجه جديدة، منها الوجه الذي تخرج من عيونه نجوم، والوجه مرفوع الحاجب، والوجه المُعبِّر عن الصمت، والوجه الذي يضع يده على فمه.