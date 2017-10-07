راقصات روسيات سيتوجهن للسعودية!.. المملكة توافق على إقامة حفل للباليه عقب زيارة الملك سلمان لبوتين

أعلنت روسيا أن فرقة "البولشوي" لراقصات الباليه ستتوجه إلى السعودية لإقامة حفل هناك، في خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ المملكة العربية السعودية، وفقاً لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية، الجمعة 6 أكتوبر/تشرين الأول 2017.

وذكرت الوكالة نقلاً عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قوله أنه "تم تنسيق برنامج التبادل الثقافي بين البلدين. ووفق هذا البرنامج، ستتوجه في القريب العاجل الفرقة الموسيقية لمسرح ماريينسك والفرقة المسرحية لمسرح البولشوي إلى السعودية والفرق الروسية الأخرى".

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب زيارة يقوم بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى العاصمة موسكو، والتي تستضيف أيضاً "الأسبوع الثقافي السعودي في روسيا"، بحسب ما ذكرته صحيفة "الحياة".

موافقة المملكة على إقامة العرض الراقص لفرقة الباليه الروسية تأتي وسط توجه في السلطة لمزيد من الانفتاح في المملكة، لاسيما بعد القرارات الأخيرة التي سُمح فيها للمرأة السعودية لأول مرة بتاريخ المملكة بقيادة السيارة، كذلك السماح للعائلات بحضور العيد الوطني، ووجود توجه حكومي للسماح للمرأة في قطاع النقل.

كما أعادت السعودية بث الأغاني على شاشة إحدى القنوات الرسمية التابعة لها، وذلك بعد عقود من التوقف عن بثها.

وأفادت القناة الثقافية السعودية، عبر صفحتها الرسمية بموقع "تويتر"، بأنها ستبدأ من منتصف ليل الإثنين/الثلاثاء الفائت، بث الحفلات الغنائية، والانطلاقة بأغانٍ لـ"سيدة الغناء العربي" أم كلثوم.