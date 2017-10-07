لوحة الموناليزا وبرج بيزا المائل.. معالم شهيرة أحبطت الزوار على الطبيعة

تخيب توقعاتنا كثيراً عندما نقوم بزيارة المعالم السياحية التي لطالما شاهدنا صورها في المجلات وعلى شاشات التلفاز؛ لأن الأمر يختلف في بعض الحالات عند زيارة هذه الأماكن.

هذه أبرز المعالم السياحية بحسب موقع ABC الإسباني، والتي أصابت زوارها بالإحباط فور وصولهم لها.

1.ممر العمالقة









أصبحت إيرلندا وجهة سياحية للعديد من السياح في هذا الصيف؛ بسبب المسلسل الأكثر مشاهدة، Game of Thrones.

جمعت جزيرة إيرلندا العدد الأكبر من المشاهِد في هذه السلسلة التلفزيونية الشهيرة، وعلى الرغم من عدم ظهور ممر العمالقة في المسلسل، فإنه من أكثر الأماكن التي يرغب السياح في رؤيتها.

يقع ممر العمالقة على الساحل الشمالي للجزيرة، وهو عبارة عن 40 ألفاً من الأعمدة البازلتية الناتجة عن ثوران بركاني قديم قبل نحو 60 مليون عام.

وعلى الرغم من استحقاقه أهميته بجدارة، لم يُدرج ضمن التراث العالمي إلا في عام 1986، ويقول بعض السياح إنهم شعروا بخيبة أمل عند رؤيته، وإنهم يقطعون مسافات طويلة جداً لرؤية بعض الصخور.

2.الموناليزا









يذهب الملايين من السياح سنوياً إلى متحف اللوفر في باريس لمشاهدة اللوحة الأكثر شهرة بالعالم.. الموناليزا أو الجيوكندا، تحفة الفنان الإيطالي ليوناردو دافنشي.

ليس هناك شك في قيمتها الفنية، إلا أن أبعادها الصغيرة (77 × 53 سم) وحمايتها العالية في المعرض يجعلان منها واحدة من كبرى خيبات الأمل للسياح.

وعلق أحدهم، ويدعى نيمه ماكسويني، قائلاً: "هل يجب أن تكون الموناليزا هناك؟ إنها صغيرة ومملة، إنها صغيرة جداً بالمقارنة مع كل شيء آخر في متحف اللوفر"، وقالت باتريشيا كوردوف: "إنها في حجم دليل الهاتف!".

3.مانيكن بيس

ومن الغريب أن واحداً من أشهر الرموز وأكثرها تفضيلاً في بروكسل، هو تمثال صغير برونزي يصور طفلاً عارياً يتبول على النافورة.

يمثل مانيكين بيس مفاجأةً بالنسبة للسياح؛ لصغر حجمه الذي يبلغ 65.5 سم، وكذلك موقعه على جانب واحد من مربع صغير في المركز التاريخي للعاصمة البلجيكية.

قال أحد السائحين ويدعى ليوني خان: "شعر العديد من السياح بخيبة أمل عندما اكتشفوا مدى صغر حجم التمثال؛ لأنه كان مخفياً في زاوية مظلمة".

4.تمثال حورية البحر الصغيرة









هو تمثال برونزي صغير فى كوبنهاغن، وهو أحد معالم الجذب السياحية التى تلقت معظم التعليقات في الصحيفة الإيرلندية التي أجرت الاستطلاع.

أدى صغر حجم التمثال (1.25 متر)، والذي يقع على ميناء ميناء كوبنهاغن، إلى خيبة أمل للسياح.

5.برج بيزا المائل









أخيراً.. نصل إلى برج بيزا في إيطاليا..

ففي القرن الثاني عشر، بدأت أعمال البناء في برج الجرس لكاتدرائية المدينة، التي تقع في ساحة ديل دومو وانتهت بعد 177 عاماً.

مع ارتفاع 55.7 إلى 55.8 متر من القاعدة، بدأ ميل البرج بمجرد بدء البناء، وبعد اتخاذ إجراءات هامة من قِبل الحكومة الإيطالية، تم تثبيت البرج بميله.

كانت معظم انتقادات السائحين بخصوص مدينة بيزا وليس البرج نفسه؛ إذ يرى الكثيرون منهم أنه بمجرد زيارة البرج ومشاهدته لا يوجد ما يمكن عمله في المدينة.

وبعيداً عن الوجهات السياحية الأكثر شهرة عالمياً، تشتهر مدن عديدة حول العالم بسحرها الطبيعي وحياتها الصاخبة.

من شلالات نياغرا إلى تايلاند مروراً ببرشلونة، إليك وجهات سياحية تنصح بها النسخة الأميركية من موقع "هاف بوست"، وهي وجهات معتدلة التكاليف، وتستحق زيارتها والاستمتاع بأجوائها الفريدة والشبابية قبل انتهاء العطلة الصيفية.

1- برشلونة - إسبانيا

2- شلالات نياغارا - أونتاريو - كندا

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3- سان خوسيه - كوستاريكا