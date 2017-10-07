أغلى حفلات الزفاف في العالم.. عرس الأمير تشارلز والأميرة ديانا الأعلى تكلفة على الإطلاق!

قد تغضب منك زوجتُك إذا رأت هذا الموضوع، لكن الأمر يستحق، إذا كان ينتابك الفضول لمعرفة كيف يقيم الأمراء والمشاهير حفلات زفافهم. موقع Mynet التركي جمع أغلى حفلات الزواج في العالم.

إليزابيث تايلور ولاري فورتنسكي

تزوجت إليزابيث تايلور ولاري فورتنسكي في 6 أكتوبر/تشرين الأول عام 1991، وبلغت تكاليف العرس نحو 4 ملايين دولار، حسب موقع مجلة Time.

كاثرين زيتا جونز ومايكل دوغلاس









قامت الجميلة كاثرين زيتا جونز، التي نعرفها من فيلم "زوروا" بشكل خاص، بعمل حفل زواج متواضع جداً مقارنة بالآخرين؛ إذ بلغت تكاليف عرس نجمة السينما نحو 1.6 مليون فقط، والتي تزوجت يوم 18 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2000.

بول مكارتني وهيذر ميلز









على الرغم من أن حفل زواج بول مكارتني، الذي كان عضواً فى البيتلز (فرقة روك غنائية بريطانية)، يبدو متواضعاً جداً، فإن تكاليفه ليست قليلة؛ إذ أنفق مكارتني، الذي قام بعمل حفل زفافه على الطريقة الهندية، نحو 3.6 مليون دولار، وانفصل الزوجان عام 2008، بينما تزوجا في شهر يونيو/حزيران عام 2002، حسب Daily mail.

كريستينا أغيليرا جوردان براتمان









تزوجت نجمة البوب الشهيرة كريستينا أغيليرا بالمنتج الموسيقي جوردان براتمان في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2005؛ إذ أنفق هذا الثنائي نحو 2.2 مليون دولار من أجل حفل الزفاف، وتم دفع 80.000 دولار للعروس الاسبانية، في العرس الذي أقيم بوادي نابا، في أثناء حضور 15 ضيفاً.

فانيشا ميتال وأميت باتيا









لنأتي إلى القسم الأروع في القائمة، فالهنود ليسوا فقراء وما شابه ذلك..

تزوجت فانيشا ميتال، ابنة الملياردير الهندي لاكشمي ميتال، في 18 نوفمبر/تشرين الثاني بفرساي الفرنسية، المستثمر المصرفي أميت باتيا الذي وُلد في لندن. ولم ينفق هذا الثنائي على حفل زواجهم سوى 66 مليون دولار؛ إذ أُرسل للمدعوّين لحفل الزفاف دعوات خاصة وتذاكر طيران ودعوات لدخول فنادق 5 نجوم داخل صندوق فضي. بالإضافة إلى أن الحفل أقيم في قصر يعود إلى القرن السادس عشر.

تشيلسي كلينتون ومارك مزفينسكي

كان حفل زفاف تشيلسي، ابنة الرئيس بيل كلينتون، رائعاً للغاية؛ إذ تزوجت بصديق طفولتها مارك مزفينسكي في 11 يوليو/تموز عام 2010.

وأُنفق على كعكة الزفاف فقط 11 ألف دولار، وإلى جانب ذلك تم إنفاق الكثير من المال لحمايتها؛ لكونها ابنة الرئيس، وبلغت التكلفة الإجمالية للعرس نحو 5 ملايين دولار، وكانت مقدمة البرامج الأميركية والممثلة المسرحية أوبرا وينفري من بين الحضور.

واين روني وكولين ماكلولين

قام الهدّاف الإنكليزي وأحد نجوم فريق مانشستر سيتي، واين روني، بالإعداد لحفل زفاف أسطوري يحكى به؛ إذ أنفق روني الذي تزوج في 12 يونيو/حزيران عام 2008 نحو 8 ملايين دولار، فيما قام بعمل حفل زفافه في مدينة جنوى البريطانية، وانضم نحو 65 شخصاً إلى هذا الحفل الضخم.

الأمير وليام وكيت ميدلتون









في العائلة الملكية البريطانية، تكون التجهيزات التقليدية الباهرة الجمال موجودة بقوة، وتكون أكبر هذه التجهيزات في حفلات الزفاف؛ إذ أنفق الأمير وليام، الذي تزوج كيت ميدلتون في 29 أبريل/نيسان عام 2011، نحو 34 مليون دولار.

وكانت المرأة التي تزوجها الأمير ويليام، الوريث الثاني للعرش، ليست من عائلة نبيلة؛ بل على العكس من ذلك، كانت من عائلة عادية جداً.

الأمير تشارلز والأميرة ديانا سبنسر

وفي النهاية، نأتي إلى حفل الزواج الأكثر تواضعاً، وفيه تزوَّج الثنائي الأشهر بالعالم؛ الأمير تشارلز والأميرة ديانا، في 29 يوليو/تموز عام 1981؛ إذ بلغت تكلفة هذا العرس نحو 110 ملايين دولار فقط.

ليقع ابن الملكة إليزابيث في حب معلّمة الأطفال ديانا سبنسر، والأحداث تتطور بعد ذلك، وكان فستان زفاف الأميرة ديانا ذو الـ7.5 متر يسحر العيون.

وأقيم الزفاف فى كاتدرائية سانت بول الشهيرة التي قصفها النازيون في الحرب العالمية الثانية، وتم بث حفل الزفاف على التلفزيون وشاهده نحو 750 مليون شخص.