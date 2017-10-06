شاهد.. إعلان الجزء الرابع لمسلسل قيامة أرطغرل

نشرت الشركة المنتجة للمسلسل التركي التاريخي الشهير قيامة أرطغرل، إعلان الجزء الرابع الذي سيتم إذاعته خلال الأيام المقبلة.



وبحسب وسائل إعلام تركية سيشهد الموسم الجديد عدداً أقل من الانتصارات التي كانت في الموسم السابق، بحيث سيركز الموسم الجديد أكثر على انهيار الدولة السلجوقية في الأناضول.

وسيتم تسميم السلطان علاء الدين كيكوبات وسيموت، ومن المحتمل أن يكون لسعد الدين كوبيك يد في هذا الموضوع، وسيرثه ابنه ذو الـ16 عاماً.

ولكن السلطان الصغير لن يكون ناجحاً مثل أبيه وسيقضي معظم أوقاته في القصور، وبذلك ستؤول أمور الدولة للوزير سعد الدين كوبيك وسيكون مسؤولاً عن جميع الأمور الهامة المتعلقة بالدولة

ولذلك ستكون الأوضاع صعبة جداً بالنسبة لأرطغرل، ستصبح الأمور خارجة عن سيطرة السلطان الصغير كلياً ثم سيقوم بدعوة الوزير سعد الدين كوبيك وسيقوم بقتله بشكل وحشي.

وسيأمر السلطان الصغير أن توضع جثته في برج قصر “كوبادابات” لعدة أيام وذلك بسبب الظلم الذي ألحقه بالدولة السلجوقية والضعف الذي سببه لها.



