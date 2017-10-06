شاهد: شباب سعوديون يحتفلون بقيادة المرأة بـ "أختاه You Will Drive"

قرر شبان سعوديون الاحتفال بقرار السماح بقيادة المرأة في بلادهم أخيراً، على طريقتهم الخاصة، إذ ألفوا أغنية تحمل عنوان "أختاه You Will Drive" وغنوها مع عزف محترف وأهدوها إلى السعوديات.

كلمات الأغنية على وقع موسيقى الروك الأميركية تقول “لا مزيد من السائقين، أو أوبر أو سيارات تاكسي، ليأخذنكن إلى أماكنكن، أنتِ فتاة عربية ولدت لتتألقي مثل اللؤلؤ، حان وقت قيادتك للسيارة، اصطحبيني معك”.

الفرقة التي تسمى Most of Us، قالت إن الأغنية تعبير عن أن "الاحتفالات بالتشريعات الجديدة بالسماح للمرأة بالقيادة لا تخص المرأة وحدها، بل تخصنا جميعاً كمجتمع"، بحسب صحيفة Saudi Gazette الصادرة بالإنكليزية.

ويظهر في الكليب أعضاء الفرقة حسن حترش وخالد شراني، وعمرو هواري، وأمير عباس، ويبدأ برجلين سعوديين يجلسان في المقعد الخلفي من السيارة التي تقودها “امرأة سعودية”، ثم يترجلان من السيارة إلى الاستديو الذي يسجلون فيه الأغنية.

لحظة جنون

وحول فكرة الأغنية، قالت الفرقة إنها جاءت بلحظة جنون إبداعي، حيث استوحت الموسيقى من فرقة الروك الأميركية Steppenwolf.

وختمت الفرقة بالقول: "بالتأكيد إنها خطوة كبيرة إلى الأمام، فالقرار سيؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة في المملكة، ويمكن للمرأة الآن المشاركة بشكل كامل والمساهمة في رؤية المملكة 2030، وخطط التقدم الوطنية".