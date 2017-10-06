هيفاء وهبي: لا أحد يمكنه منعي من التمثيل في مصر.. والنقابة ترد

نفى نقيب الممثلين في مصر أشرف زكي، إيقاف هيفاء وهبي عن التمثيل في مصر لمدة عام،

على خلفية شكوى تقدم بها محمد السبكي ضدها بسبب انسحابها من فيلم "ثانية واحدة"

وقالت هيفاء وهبي لموقع "سيدتي"، إنها لم ولن تتوقف عن العمل. وأوضحت مصادر خاصة للموقع أنه لم تكن هناك مشكلة، وعندما لا يحصل توافق حول العمل ينال كل طرف حقه، ومن حق محمد السبكي أن يسترجع الدفعة المسبقة التي دفعها كعربون لهيفاء لقاء مشاركتها في الفيلم.

لكن اللافت هو أن طلبات السبكي تم استعراضها ونشرها عبر الصحافة، واللافت أكثر هو أن النقابة وافقت عليها، وتغيّر موقفها بشكل مفاجئ من هيفاء ووقفت ضدها بعد أن كانت إلى جانبها، علماً أن هيفاء لم تبلغ بالقرار رسمياً".

وعن السبب الذي جعل أشرف زكي يغيّر موقفه، أوضح المصدر نفسه "ليس مفهوماً ما هو الدافع الذي يجعل نقيب الممثلين أشرف زكي، وهو ممثل في الأساس أن يقف إلى صف المنتج وليس إلى صف الممثل، علماً بأن زوجته الممثلة روجينا تعاقدت على المشاركة في 3 أفلام من إنتاج محمد السبكي في أول تعاون بينهما، وهذه صدفة غريبة جداً".

