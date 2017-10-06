بعد أن أدى مشهداً ساخنًا مع وينسلت.. سايرس: الغيرةُ على خطيبي تحرقني ولديَّ جواسيسي!

كشفت المغنية الأميركية الشابة مايلي سايرس أن نار الغيرة تحرقها كلما قامت ممثلة جميلة ببطولة عمل فني أمام خطيبها ومواطنها الممثل الأميركي ليام همسوورث، واعترفت ضاحكة ضمن مقابلة إذاعية أنها تتجسس على خطيبها وتراقب كل تحركاته في الغياب!









جاءت تصريحات المغنية المثيرة للجدل، في حديث مع الإعلامي هوارد ستيرن صاحب أشهر البرامج الحوارية الإذاعية الخارجة عن المألوف بالولايات المتحدة، علماً أن سايرس نفسها معروفة بجرأة ملابسها وآرائها حول الأمور الجنسية، ومواقفها السياسية المناهضة لترامب، والتي تربطها أيضاً علاقة صداقة وثيقة بالسياسية الديمقراطية هيلاري كلينتون.

وبالتفصيل شرحت المغنية ذات الـ24 عاماً شعورها بالغيرة لمضيفها كلما وقف خطيبها أمام الفاتنات في المهنة قائلة "أحس بفراشات تطير في معدتي" -تعبير عن شدة التوتر-







مع جينفر لورنس









مع كيت وينسلت



وسبق للممثل الشاب أن لعب دور البطولة أمام شهيرات فاتنات في عدة أفلام، نذكر منهن الممثلة الأميركية الجميلة جنيفر لورنس في فيلم The Hunger Games، والبريطانية كيت وينسلت في فيلم The Dressmaker والذي أدى فيه معها مشهداً ساخناً.

وقالت سايرس ضمن المقابلة التي نقلت صحيفة Daily Mailبعض تفاصيلها " أنا الأعلم بطبيعة علاقتنا معاً" قبل أن تجيب حول ما إذا كانت تتأكد من تصرفات همسوورث أثناء العمل قائلة وهي تضحك " لدي جواسيسي.. لا ينبغي أن أكون بجواره طوال الوقت".

المفارقة أن سايرس وقعت بغرام خطيبها وهما يصوران فيلم The Last Song من إخراج نيكولاس سبارك عام 2009، وأعلنا خطبتهما عام 2012 قبل أن ينفصلا بعد عام ويعودا ثانية لاستئناف خطوبتهما عام 2016.