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مجلة Vogue الأميركية تختار فناناً عربياً لتصدُّر غلافها.. من لقبَّته بـ"رمز الموضة"؟

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VOGUE MAGAZINE
David_Ahn via Getty Images

تعاقدت مجلة Vogue الأميركية المتخصصة في الموضة والأزياء، مع الفنان المصري تامر حسني، ليتصدّر غلافها، كأول فنّان عربيّ، تحت شعار "رمز الموضة في الوطن
العربي".

إقرأ القصة كاملة هاف بوست عربي

 

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