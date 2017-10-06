مجلة Vogue الأميركية تختار فناناً عربياً لتصدُّر غلافها.. من لقبَّته بـ"رمز الموضة"؟

تعاقدت مجلة Vogue الأميركية المتخصصة في الموضة والأزياء، مع الفنان المصري تامر حسني، ليتصدّر غلافها، كأول فنّان عربيّ، تحت شعار "رمز الموضة في الوطن
العربي".
مجلة Vogue الأميركية تختار فناناً عربياً لتصدُّر غلافها.. من لقبَّته بـ"رمز الموضة"؟
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تعاقدت مجلة Vogue الأميركية المتخصصة في الموضة والأزياء، مع الفنان المصري تامر حسني، ليتصدّر غلافها، كأول فنّان عربيّ، تحت شعار "رمز الموضة في الوطن
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