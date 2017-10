هل سيغامر ترامب بإلغاء الاتفاق النووي وإعادة 10 أطنان من اليورانيوم المخصَّب لطهران؟ نيويورك تايمز تشكُّ بذلك

استوقفت جملة قالها دونالد ترامب الصحافيين في الاجتماع الموسع الذي شهده البيت الأبيض، لكبار القادة الأميركيين مع الرئيس الأميركي، أضفت الكثير من الغموض حول الخطوة التالية التي سيخطوها تجاه إيران وكوريا الشمالية.

وفيما كان الرجل واقفاً إلى جانب السيدة الأولى ميلانيا من أجل التقاط الصور مع الضيوف زوجات القادة العسكريين قبل مأدبة العشاء، قال ترامب: هذه لحظة الهدوء الذي يسبق العاصفة.

وعندما حاول أحد الصحافيين سؤاله عن أي عاصفة يتحدث، كان جواب ترمب زاد الغموض بقوله: "أي عاصفة؟ ستكتشفون"!

Pres. Trump makes cryptic remarks during White House gathering of military leaders, saying gathering could represent "calm before the storm" pic.twitter.com/h7OExC6VkN

— ABC News Politics (@ABCPolitics) October 6, 2017