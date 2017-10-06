الأجهزة الأمنية المصرية تلقي القبض على سائح أميركي

ألقت السلطات المصرية، الجمعة 6 أكتوبر/تشرين الأول 2017، القبض على مواطن أميركي الجنسية أصاب مواطناً مصرياً بعد طعنه، إثر خلاف وقع بينهما في محافظة الأقصر جنوبي البلاد، حسب ما ذكر مصدر أمني.

وقال المصدر، مفضلاً عدم ذكر اسمه كونه غير مخول للحديث مع الإعلام، إن "الأجهزة الأمنية ألقت القبض على سائح أميركي طعن مواطناً بسلاح أبيض في محافظة الأقصر".

وأوضح أن "السائح الأميركي اعتدى على المواطن المصري، إثر وقوع مشاجرة وقعت بينهما، بسبب أولوية مرور السيارة في قرية البعيرات، مما أدى إلى إصابته في إحدى ذراعيه (لم يوضح حالته الصحية)".

ونُقل المواطن المصاب إلى مستشفى الأقصر الدولي(حكومي) لتلقي العلاج، فيما تولت النيابة المصرية التحقيق في الحادث، حسب المصدر ذاته.

ولم يتسنَّ الحصول على تعليق من السفارة الأميركية لدى القاهرة حتى الساعة 12:30 بتوقيت البلاد (10:30 غرينتش)

ويواجه المصريون في الخارج حوادث اعتداءات عديدة، خاصة خلال السنوات الأخيرة، غير أن اللافت أن هذا الحادث يعد الثاني خلال نحو شهرين، يتعلق بمحاولة الاعتداء على مصري داخل بلاده على يد أجنبي.

وفي 11 أغسطس/آب الماضي، قَتل سائح إيطالي مواطناً مصرياً بمدينة البحر الأحمر (شرق)، إثر ضربه حتى الموت، على خلفية مشاجرة بينهما.