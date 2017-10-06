شابة عشرينية تصور لحظة قتلها على يد جارها بالصدفة!

سجلت شابة برازيلية لحظة مقتلها برصاصة من جارها بالصدفة.

إذ كانت ويلين ماثيس، البالغة من العمر 22 عاماً، تتشاجر مع جارها جوليانو البالغ من العمر 40 عاماً، في منطقة جنوبي شرق البرازيل، وتسجل المشاجرة باستخدام الهاتف.

وذلك قبل أن يقترب منها ويرفع قميصه ليخرج المسدس ويطلق النار على رأسها، بحسب الخبر الذي نشرته صحيفة The Sun البريطانية.









وعقب إطلاق الرصاص وسماع صراخها، جرى نقل الضحية إلى مستشفى لكنها كانت قد لقيت حتفها.

وبحسب الصحف المحلية، فإن الجار يؤكد أن جارته كانت تنشر أكاذيب عنه، وتشاجرا سابقاً بسبب أطفال كلٍ منهما، وفي المشاجرة الأخيرة كانت تسجل الفيديو لتثبت لزوجها أن جارها يهينها، قبل أن يقوم بقتلها.

وفي الفيديو ظهرت مشادة كلامية بين السيدة وجارها، وهي تقف أعلى سطح مبنى على ما يبدو، بينما يقف هو في الأسفل، ومع سخونة الحديث بينهما صعد الرجل وأخرج مسدسه ليطلق عليها الرصاص، فيما تتعالى صرخاتها.