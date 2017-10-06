فيلم تركي عن رحلة لجوء عائلة سورية يفوز بجائزة Emmy

حصل المخرج التركي إنجين باش على جائزة إيمي-Emmy عن فيلمه الوثائقي STEPS INTO HIGH CALM الذي وثق من خلاله رحلة سفر عائلة سورية حتى وصلوا إلى ألمانيا.

وقد شارك المخرج العائلة السورية في رحلتهم لمدة 9 أيام، من أصل 17 يوماً قضتها العائلة حتى وصلوا إلى ألمانيا، وذلك لتسجيل المعاناة طوال الرحلة.









إذ انطلق معهم من مدينة إزمير التركية، وصولاً إلى اليونان، وبعدها مقدونيا، ثم أكملت العائلة طريقها إلى ألمانيا فيما لم يشاركهم المخرج باقي الرحلة.

هذا، وعلق المخرج على حصوله على الجائزة بالقول: "هذا الفيلم لخص معاناة عدة عائلات سورية، أنا سعيد للغاية بفوزي، فالجائزة ليست لي وحدي، وأهديها إلى كل السوريين الذين يعيشون في تركيا ويذهبون في رحلات أخرى صعبة".

وعلى صعيدٍ آخر، من المنتظر أن يعرض فيلم آخر يناقش قضية اللاجئين السوريين للمرة الأولى في مهرجان السينمائي الدولي أنطاليا الذي يقام في مدينة أنطاليا التركية في 21 من شهر أكتوبر/تشرين الأول 2017.

الفيلم الذي يحمل اسم "لا تتركني-Bırakma Beni" للمخرجة البوسنية عايدة بيجيك، استعان بمجموعة من الأطفال السوريين اللاجئين لتمثيل بعض لقطاته.

وقد اختار فريق عمل الفيلم مجموعة أطفال أيتام من أحد مخيمات اللجوء في تركيا للتصوير.