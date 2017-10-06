ردت باكية.. أمل بوشوشة عن اتهام أحلام مستغانمي لها بالسرقة: ظَلَمَتنِي

دافعت الممثلة الجزائرية أمل بوشوشة عن نفسها، نافية الاتهام الذي وجهته لها مواطنتها الكاتبة أحلام مستغانمي.

وقالت الممثلة، خلال ظهورها في برنامج "صار وقتا" مع ميلاد حدشيتي على قناة "الجديد" اللبنانية، أنها لم تجسد عبارات مسروقة من رواية "الأسود يليق بك" للكاتبة في مسلسل ثلاثية "مدرسة الحب".









وتساءلت بوشوشة، وهي تذرف الدموع تأثراً، كيف يمكنها أن تشارك بدراية في عمل مسروق من رواية هي شهدت على ولادتها، عندما كانت بطلة المسلسل المأخوذ من رواية "ذاكرة الجسد" لنفس الكاتبة.

واعتبرت الممثلة أن مستغانمي ظلمتها دون أن تسألها أو تتأكد من موقفها. وعبَّرت أمل عن احترامها الشديد لابنة بلدها، قائلة: "السيدة أحلام بالنسبة لي وطن، ولها فضل علي".

وكانت الكاتبة أحلام مستغانمي، قد وجهت منذ سنة، اتهامات لبوشوشة عبر تويتر بأنها شاركت في مسلسل مأخوذ عن رواية "مدرسة الحب" والتي تتضمن سرقة أدبية لروايتها "الأسود يليق بك".

واعتبرت مستغانمي في حوار سابق مع برنامج "ET بالعربي"، أن بوشوشة "ناكرة للجميل"، مضيفة أنها لن تغفر لها ذلك أبداً لأنها لم تتصل بها ولم تعتذر عما حصل.





