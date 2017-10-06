هل تذكر المغامر تان تان؟ شكوك حول حقيقة جنسه.. وحديث عن احتمال كونه أنثى!

ادعى فيلسوف فرنسي أن شخصية الصحافي البلجيكي تان تان الكرتونية ليست لذكر، مرجحاً أن يكون بطل القصص المصورة الشهير عديم الجنس أو حتى أنثى.

صحيفة Daily Mail البريطانية نقلت عن الفيلسوف الفرنسي فنسنت سيزبيدس قوله إنه توصل إلى استنتاجٍ مفاده أنَّ الهوية الجنسية للصبي أصبحت أكثر غموضاً بالنسبة له بعدما قرأ الكتب مع أطفاله.

وكدليلٍ على نظريته، يقول سيزبيدس إنَّ هناك أكثر من مناسبةٍ في السلسلة يرتدى فيها تان تان تنانير أو غيرها من الملابس النسائية كلما احتاج إلى ذلك.

ويدَّعي سيزبيدس - وهو رسام وعازف بيانو ومُلحِّن أيضاً -، أنَّ تان تان يُظهِر خصالاً نسائية، مثل الرقة وغيرها من السلوكيات الأنثوية.

إذ كتب في حسابه على فيسبوك، "بالنسبة لمؤلف الشخصية، كان تان تان دائماً فتاة شابة خنثوية لها شعر أحمر، وعينان زرقاوان، وربما كانت عديمة الجنس".

وتابع، "حسناً، الشخصية لا تظهر في الصور بوضوح، فليس لعينيها لون محدد أو رموش تعتليها، وليس لها ثديان، ودائماً ما ترتدي ثياباً صبيانية".

وأضاف الفيلسوف أنَّ ما أسماه "مهزلة" جنس تان تان كانت "هائلة جداً لدرجة أنَّ أكثر المولعين بالشخصية، بدايةً من الفيلسوف جان لوك ماريون إلى المخرج ستيفن سبيلبرغ، لم يتحقَّقوا من جنسها".

وكان الكاتب الهزلي البلجيكي جورج ريمي طرح شخصية تان تان في العام 1929 في سلسلة "مغامرات تان تان" التي كتبها تحت اسمه المستعار هيرجيه، واحتوت السلسلة على 24 كتاباً تتناول مغامرات البطل وكلبه "سنووي".

وجسَّد المخرج الأميركي الشهير ستيفن سبيلبرغ شخصية هيرجيه في فيلمه The Adventures of TinTin الصادر في العام 2011، والذي لعب فيه الممثل البريطاني جيمي بيل، نجم فيلم Billy Elliot، دور البطولة.