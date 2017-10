المباراة التي سيشاهدها العالم كله.. جورج فورمان يتحدَّى ستيفن سيغال لخوض قتال من 10 جولات دون قيود

هدَّد بطل العالم للوزن الثقيل، والحاصل على اللقب العالمي مرتين، جورج فورمان بالعودة إلى الحلبة لمواجهة ستيفن سيغال، النجم السينمائي الذي بدأ كمعلم فنون دفاعية، في معركةٍ دون قيود بمدينة لاس فيغاس في ولاية نيفادا الأميركية.

وكتب رجل الأعمال فورمان في تغريدةٍ على حسابه بموقع تويتر: "ستيفن سيغال، أنا أتحداك، واحد لواحد، سأستخدم الملاكمة معك، وأنت يمكنك استخدام أي شيء، 10 جولات في لاس فيغاس".

Steven Seagal, I challenge you One on one, I use boxing you can use whatever. 10 rounds in Vegas pic.twitter.com/tTy7Qo4zHF — George Foreman (@GeorgeForeman) October 2, 2017

وقد جلب هذا العام بالفعل أرباحاً كبيرة في شباك التذاكر.

وقالت صحيفة تلغراف البريطانية إنه في شهر أغسطس/آب، هزم الملاكم فلويد مايويذر مقاتل "شركة بطولة القتال النهائي-UFC" كونور ماكغريغور، في مباراة ملاكمة جلبت للمقاتلَين مبلغاً قدره 400 مليون دولار. (وقد فاز الملاكم، البالغ من العمر 40 عاماً، في الجولة العاشرة).

ومع ذلك، إذا كان فورمان جاداً في ارتداء القفاز للملاكمة، فإنَّه بحاجةٍ لاتخاذ خطوة نحو مفاوضات عقد. ويبلغ الملاكم المتقاعد من العمر 68 عاماً، بينما يبلغ نجم أفلام الأكشن 65 عاماً.

وقال فورمان في تغريدةٍ أخرى: "لا أسلحة، يداً بيد فقط".

No weapons Hand to hand only https://t.co/Tbd5iPWnAM — George Foreman (@GeorgeForeman) October 2, 2017

وقد أثار تحدي تويتر تكهُّناتٍ مُكثَّفة حول دوافع فورمان، هل كانت مزحة؟ وربما كانت وكزة للمقاتلين المستمرين طويلاً في اللعبة للاستيلاء على المال؟ (وعلى الرغم من أنَّ ذلك من شأنه أن يكون قريباً بعض الشيء من فورمان، حيث كان في سن الـ48 حين خاض آخر مبارياته).

أم كان هدفه سياسياً؟ هل كان له علاقة بشكوى سيغال من أنَّ الاحتجاجات الأخيرة لكرة القدم الأميركية كانت "مثيرة للاشمئزاز".

وغرَّدَ حسابٌ يحمل اسم USMC-SS: "قصة حقيقية. جورج فورمان يتحدَّى ستيفن سيغال لخوض مباراة من 10 جولات دون قيود! هذا هو ما نحتاجه لإبهاج أميركا. أنا موافق!".

True Story

George Foreman challenges Steven Segal to a 10 round no holds barred fight! This is just what we need to cheer up America. Im in! pic.twitter.com/UaozDuNtAA — USMC-SS (@USMC_SSDD) October 3, 2017

هل يمكن أن يكون له علاقة بالسياسة الروسية؟ حيث يُذكر أنَّ سيغال حصل على الجنسية الروسية قبل عامين وأعرب عن تأييده ضم موسكو شبه جزيرة القرم.

ومن جانبه، قال فورمان إنَّه لم يكن للغضب دخل في الأمر، حيث قال في تغريدة رداً على إحدى التغريدات: "سأردُّ عليك لاحقاً. هذه رياضة ولا دخل للغضب في الأمر".

I'll get back to you later; this is a sport no anger involve https://t.co/RLM3eqGnOM — George Foreman (@GeorgeForeman) October 3, 2017

ولم يستجب سيغال، وهو سابعُ مَن يحصل على الحزام الأسود في فن قتال الآيكيدو الياباني ونجم فيلم Under Siege، بعد للتحدي.