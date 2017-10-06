مُغيبٌ ومصيره مجهول.. ماذا كتب ابن الداعية سلمان العودة عن والده بعد شهر على اعتقاله في السعودية؟

نشر عبد الله العودة، نجل الداعية السعودي الشهير سلمان العودة، تغريدة على حسابه في موقع "تويتر"، تحدث فيها عن عدم معرفة عائلة الداعية المعتقل أي معلومة عن مصيره في معتقله بالسعودية.

ومنذ يوم 10 سبتمبر/ أيلول 2017 ما يزال العودة مسجوناً في مكان غير معلوم، ولم يصدر أي تصريح من السلطات السعودية عن وضع الداعية المشهور.

وكتب عبد الله العودة في وقت متأخر من مساء الخميس 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2017: "للذين يسألون عن الوالد (فرج الله عنه)، لم نسمع منه أي شيء مطلقاً منذ لحظة اعتقاله، ولا نعلم عن حالته الصحية"، وختم التغريدة بهاشتاغ #شهر_على_اعتقال_الشيخ_العودة.

للذين يسألون عن الوالد (فرج الله عنه)،

لم نسمع منه أي شيء مطلقاً منذ لحظة اعتقاله، ولا نعلم عن حالته الصحية #شهر_على_اعتقال_الشيخ_العودة — عبدالله العودة (@aalodah) October 5, 2017

وأضاف عبد الله في تغريدة ثانية أنهم لا يعرفون ظروف اعتقال الداعية سلمان ولا يملكون أي معلومات عن مكان احتجازه.

لانعرف ظروف اعتقاله وليس لدينا أي معلومات عن مكان احتجازه..أسأل الله أن يسمعنا كل خير..فرج الله عنه وعن الجميع#شهر_على_اعتقال_الشيخ_العودة pic.twitter.com/T4CHeBGkof — عبدالله العودة (@aalodah) October 5, 2017

وحظيت تغريدات ابن الداعية بتفاعل وانتشار على وسائل التواصل الاجتماعي، وغرد مستخدمون لموقع تويتر بهاشتاغ #شهر_على_اعتقال_الشيخ_العودة، مطالبين بالإفراج عنه.

#شهر_على_اعتقال_الشيخ_العودة أهله لا يعلمون عنه شيء صغيراته وصغاره الذي كان لهم ملء السمع والبصر لا يعرفون حاله هل الدين والقانون يقبل هذا؟ pic.twitter.com/YEtZMnKT73 — د. تاج السر عثمان (@tajalsserosman) October 5, 2017

الشيخ سلمان داعية اعتدال ووسطية محب لوطنه ودينه وناصح امين ،استمرار اعتقاله بدون تهمة او محاكمة جريمة بحد ذاتها#شهر_على_اعتقال_الشيخ_العودة — تركي العبدالله 🤐 (@Turki_Alabdulla) October 5, 2017

#شهر_على_اعتقال_الشيخ_العودة .. لا تهمة ولا محاكمة .. لا تواصل مع الأهل والمحامين .. قمة التعسف. pic.twitter.com/P1n7CtWlL6 — معتقلي الرأي (@m3takl) October 5, 2017

#شهر_على_اعتقال_الشيخ_العودة وأسرته لا تعرف شيئا عن ظروف ومكان احتجازه وحالته الصحية،فهل يجوز هذا في دولة تحكم بشرع الله؟ أفتونا يرحمكم الله pic.twitter.com/fZGvi2K9it — معالي الربراري (@Mrbrary) October 5, 2017

وكان المغرّد الشهير على موقع تويتر "مجتهد" قال في وقت سابق أن العودة يُمنع عنه الاتصال تماماً في محبسه، وأنّه بدأ إضراباً مفتوحاً عن الطعام حتى يُطلق سراحه أو يعامل بمبررات شرعية للاعتقال.

الشيخ سلمان يـُـمنع عنه الاتصال تماما ويبدأ إضرابا مفتوحا عن الطعام في معتقله حتى يطلق سراحه أو يعامل بمبررات شرعية للاعتقال — مجتهد (@mujtahidd) September 16, 2017

ويشار إلى أن حملة اعتقالات بدأتها الأجهزة الأمنية السعودية، شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، واستهدفت في المقام الأول قبل أن تتوسع الداعية سلمان العودة إثر كتابته تغريدةً دعا فيها الله أن يؤلّف بين قلوب حكام المسلمين، بعد الاتصال الذي تم بوساطة أميركية بين أمير قطر وولي العهد السعودي.

وتشن السلطات السعودية حملة اعتقالات واسعة، شملت أساتذة الجامعات، ومثقفين، وكتاباً، واقتصاديين، ودعاة، ومحامين، وشعراء، وإعلاميين. فيما لم تعلن السعودية عن عدد المعتقلين ولا التهم الموجهة لهم.