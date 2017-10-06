يحوّلهم إلى "زومبي" ويجعلهم يقومون بأعمال غريبة.. ماذا يفعل مخدر "المرأة الجميلة" بمتعاطيه؟ (فيديو)

أثارت مناظر برازيليين وبرازيليات الهلع بعدما انتشرت فيديوهات في الآونة الأخيرة لهم عقب تعاطيهم مخدراً يدعى "فلاكا"، وظهر في أحد مقاطع الفيديو فتاة مستلقية على بطنها فوق شاحنة وتقوم بحركات غير مفهومة، في مشهد شبيه بأفلام الموتى الأحياء "الزومبي"، وفقاً لما ذكره موقع "DW" الألماني، الخميس 5 أكتوبر/تشرين الأول 2017.

وأشار الموقع إلى أن السلطات البرازيلية تخشى من انتشاره على نطاق واسع بعدما انتشر في بلدان عدة.

و"الفلاكا"، هو عبارة عن مخدر اصطناعي يتم تصنيعه على الأخص في الصين، ويباع على شكل حبات بيضاء اللون يمكن استعمالها عبر طرق مختلفة، منها البلع أو الاستنشاق أو الحقن. واشتق هذا الاسم من اللغة الإسبانية ويعني "المرأة الجميلة"، حسبما ذكر الموقع الأميركي "سي إن إن".

و"الفلاكا" هو مخدر اصطناعي واسمه العلمي "ألفا بي في بي"، وهو مخدر زهيد الثمن يتم تصنيعه في الصين. وبحسب المعهد الأميركي المعنيّ بدراسة المخدرات، فإن "الفلاكا" يأخذ شكل حبيبات بيضاء ذات رائحة كريهة والتي يمكن أن تؤكل أو تستنشق أو تُحقن أو يتم تعاطيها عن طريق السجائر الإلكترونية.

ويسبب "الفلاكا" عند تعاطيه حالة من الهذيان ترتبط بالبارانويا والهلوسة الشديدة، التي قد تؤدي إلى ممارسة العنف.

واكتسب هذا المخدر شهرة كبيرة في فلوريدا عام 2015؛ إذ انتشر على نطاق واسع فيديو لشخص يقوم بحركات غريبة ويجري في الشارع عارياً. وتوالت بعدها مقاطع فيديو لأشخاص يقومون بتصرفات غير مألوفة ويصدرون أصوات حيوانات، وفق ما أشار إليه موقع "مترو" الإنكليزي.

وبحسب موقع "DW"، يشير بعض الخبراء إلى أن التركيبة التي صُنع منها هذا المخدر تبقى غير معروفة، وربما تحتوي أيضاً على مواد سامة غير صالحة للاستهلاك البشري.

وأضاف أن العديد من التقارير الإعلامية أشارت إلى أن استهلاك مخدر الفلاكا قد ارتفع بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، خصوصاً في الولايات المتحدة الأميركية، التي شهدت العديد من الحالات التي ركز عليها الإعلام هناك بشكل كبير.

ووفق المصدر نفسه، لهذا المخدر الخطير العديد من الآثار الجانبية السيئة، معظمها يرتبط بتغيرات في السلوك والمزاج. ويشعر الشخص الذي تناول هذا المخدر بالأوهام والهذيان وأنه مُطارد من قِبل مجموعة كبيرة من الناس تُحاول قتله، بالإضافة إلى الهلوسة الشديدة التي تقود في أحيان كثيرة إلى ممارسة العنف على من حولهم وعلى أنفسهم أيضاً.